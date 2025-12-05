Efeler Ligi’nde geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup olan Altekma, hafta içi mesaisinde deplasmanda Gebze Belediyespor’a da 3-2 yenilerek son iki maçından puansız ayrıldı. İzmir ekibi, bu kötü gidişatı taraftarı önünde sonlandırmak için parkeye çıkacak.

Ziraat Bankkart ligde yoluna firesiz devam ediyor

Başkent temsilcisi Ziraat Bankkart, bu sezon Efeler Ligi’nde çıktığı 8 maçta da galip gelerek liderliği elinde bulunduruyor.

Lider, İzmir deplasmanında da serisini sürdürmek isterken Altekma ise rakibine ilk yenilgisini tattırmanın hesaplarını yapıyor.

Mücadele İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak

Ligin 9’uncu hafta karşılaşması yarın saat 15.00’te İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda başlayacak. Karşılaşmanın biletleri 150 TL’den satışa sunulurken, Altekma taraftarının maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

İzmir temsilcisinin hedefi: Seriyi bitirip çıkışa geçmek

Altekma, 8 maçta elde ettiği 4 galibiyetle ligde 7’nci sırada yer alıyor. Teknik ekip ve oyuncular, güçlü rakip karşısında reaksiyon verip yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Kritik maç öncesi gözler Altekma’da

Altekma’nın oyun temposu, servis karşılama performansı ve hücum verimliliği, lider karşısındaki sonucu belirleyecek en önemli unsurlar olacak. İzmir ekibinin alacağı olası bir galibiyet, hem moral hem de sıralama açısından büyük önem taşıyor.