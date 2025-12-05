Türkiye genelinde 16 ilde yürütülen “Futbola Bahis Soruşturması” kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonun dikkat çeken adreslerinden biri ise Süper Lig’e yükselmeyle birlikte yeni bir yapılanma sürecine giren Göztepe oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte daha önce PFDK tarafından 13 Kasım’da bahis oynadıkları gerekçesiyle 45’er gün hak mahrumiyeti cezası alan İzzet Furkan ve Uğur Kaan Yıldız, bu kez savcılık soruşturmasının parçası olarak gözaltına alındı. Tahkim Kurulu’nun kulübün yaptığı itirazı reddettiği biliniyordu.

Gözaltına alınan Göztepeli futbolcular kimler?

İzzet Furkan

Kulübün gelecek planlamasında önemli bir yer tutan genç futbolcu, PFDK cezasının ardından kadroda süre alamamıştı. Gözaltı kararı, Göztepe’nin kısa vadeli kadro stratejisini etkileyecek gibi duruyor.

Uğur Kaan Yıldız

Altyapıdan yetişen oyuncu, cezaya kadar belli aralıklarla forma şansı buluyordu. Soruşturma süreci yönetimin yol haritasını yeniden şekillendirmesine neden olacak.

Manisa FK cephesinde ayrılık hazırlığı

Operasyonun Ege’deki bir diğer yansıması Manisa Futbol Kulübü oldu. PFDK’dan 9 ay ceza alan Kadir Kaan Yurdakul ile 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilen Samet Karabatak da gözaltına alınanlar arasında.

Aynı dosya kapsamında disipline sevk edilen Fırat İnal ve Bartu Göçmen için ise kulübün sözleşme feshi hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Şike tartışmalı maç yeniden gündeme geldi

Soruşturma, 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 28 Nisan 2024’te oynanan ve şike iddialarıyla gündeme gelen Ankaraspor–Nazillispor karşılaşmasına kadar uzandı.

Nazillispor Başkanı Şahin Kaya ile dönemin teknik direktörü Gürhan Sönmez, sabah saatlerinde evlerinde gözaltına alındı.

İkilinin önce Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü; işlemlerinin tamamlanmasıyla İstanbul’a sevk edilecekleri bildirildi.

Göztepe yönetimi süreci yakından takip ediyor

Kulübe yakın kaynaklar, Göztepe yönetiminin hem TFF hem de savcılık süreciyle koordineli şekilde hareket ettiğini aktardı.

Sarı-kırmızılılar, hem kulübün itibarı hem de sporcu disiplininin korunması adına dosyayı hassasiyetle takip ediyor.