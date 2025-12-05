Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Ahmet Gürel, Atatürk'ün kadına verdiği değer ile ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Dünyada kadın hakları...

Atatürk kadınlara diğer ülkelerden çok daha önce hakettiği hakları vermiştir. Ahmet Gürel dünyada ve Türkiye'de kadın hakları kazanımları anlattı...

1875 yılında ABD çalışan pamuk işçisi kadının çıkan yangında yanması sonrası büyük tepkiler ortaya çıkıyor. 1910'da Sosyalist Kadınlar Kongresi yapılırken, 8 Mart'ın kadınlar günü kutlanılması isteniyor. 1975 yılında BM kadınlar günü olarak kutlanması kararını veriyor.

1921 yılında Cemile Hanım, Naciye Hanım Türkiye'de ilk kez kadınlar gününü anan kadın liderler oluyor.

Mustafa Kemal, Kuvayi Milliye Hareketi başlamadan önce Sivas Valisi Reşit Paşa'nın eşi Melek Hanım, Sivas Kadınları Ülkeyi Savunma Derneği'ni kuruyor.

Sembol kadınlar...

Kurtuluş Savaşı'nda birçok kadın kahraman vardır. Nene Hatun, Fatma Seher, (Kara Fatma), Hatice Hatun, Adile Onbaşı, Gördesli Makbule, Şerife Bacı gibi sembol isimler vardır. Savaşta başarılı kadınlarımızdır. Düşmana erkeklerle birlikte kurşun atmıştır.

Atatürk'ün kadınlara verdiği değer...

Atatürk'ün kadını ön plana çıkaran onlara değer veren birçok sözü var.

'Türk kadını batılı kadınlar gibi toplumda yerini almalıdır'

'Bizim toplumda başarısızlığımızın nedeni kadınlara gösterdiğimiz değersizliktendir.'

'Dünyada gördüğünüz her şey kadının eseridir.'

'Kahraman Türk kadını, yerlerde sürünmeye değil omuzlarda yükselmeye layıktır.'

'Kurtuluş savaşında kimse, ben Anadolu kadınından daha çok çalıştım diyemez. "

Öncü kadınlar...

1930'da belediye 1933'de muhtarlık seçimlerine katılan kadınlar 5 Aralık 1934 günü milletvekili seçimlerine katıldı. 17 öncü kadın, milletvekili seçildi. İşte o isimler...

Benal Nevzat İştar Arıman (İzmir) Mebrure Görenç (Afyon), Hatı Çırpan (Ankara), Fakihe Öymen (Ankara) Türkan Örs Baştuğ (Antalya), Sabiha Gökçül Erbay ( Balıkesir), Şekibe İnsel (Bursa), Hatice Özgener (Çankırı) Huriye Öniz Baha (Diyarbakır), Fatma Memik (Edirne), Nakiye Elgün (Erzurum), Ferruh Güpgüp (Kayseri), Bahire Nesil Morova Aydilek (Konya), Mihri Pektaş (Malatya), Melina Ulaş (Samsun), Fatma Esma Nayman (Seyhan), Sabiha Görkey (Sivas), Seniha Hızal (Trabzon)

İzmir milletvekili olan Benal Hanım Kültürpark'ı yaratan dönemin belediye başkanı Behçet Uz'a fikirleri ile destek veren kişidir."

Kadınlarımız bu 17 öncü kadının açtığı yoldan ilerlemeliler. Gelecekte kadın Cumhurbaşkanımız olsa fena mı olur?