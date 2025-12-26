Son Mühür / Erkan Doğan – İzmir’de tartışmalara konu olan ‘konut kooperatifleri’ hakkında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gelişmeler yaşanıyor. Geçmiş tarihe ait olduğu düşünülen Uzundere 3. Etap NewTown Yapı Kooperatifi üye listesinde CHP’nin üst düzey yöneticileri ile şu an kooperatif soruşturmasından tutuklanan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP İzmir eski Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun isimlerinin yer aldığı liste kulislerde dolaşmaya başladı. Ultra lüks planlanan dairelerin satışa kapatıldığı bildirildi.

"Ankara CHP İl Başkanı Erkol, dairesini başka bir üyeye devretmiş”

Liste hakkında Son Mühür’e konuşan Uzundere 3. Etap Newtown Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Bezirci, “Kayıtlarımıza göre Ümit Erkol dairesini üyelerimizden birine devretmiş. Başka bir daire de şu anda eski Kooperatif Başkanı Özden Yerlikaya üzerinde görünüyor. Bu bilgiler kooperatiften ya da İzmir Büyükşehir Belediyesinden elde edilebilir. Bu isimlerin bir kısmı ile ilgili belediyeden eski yönetim kurulu üyelerinden bilgi talep etmek gerekir” ifadelerini kullandı.

“Heval Savaş Kaya’nın Kooperatif üye listesinde olması etik değil”

Üyeler arasında şu an kooperatif davasından tutuklu bulunan İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da olduğunu ifade eden Sonay Bezirci, “Heval Savaş Kaya var mesela. Bizde üyeliği vardı. Sonradan çıkış yapılmış. Heval Savaş Kaya bir şekilde üyelikten ayrılmış. Kaya’nın bu projenin başında olanlar kişilerden biri olarak üye olması etik değil. Heval Savaş Kaya devletin Kooperatif Bilgi Sistemi’ne de işlenmiş. Şenol Aslanoğlu’nun yeğeni Ayşe Cansu Ayhan da bu sistemde gözüküyor” dedi.

“Ensar Aytekin’in bu listede olmasına şaşırdım!”

CHP’nin yeni MYK’da yer alan yurtiçi örgütlenmeden sorumlu Ensar Aytekin’in listede yer almasına şaşırdığını belirten Bezirci, “Ensar Aytekin, 15 Temmuz’da 4 kooperatif başkanı olarak sorunlarımızla ilgili konuştuğumuz kişidir. Konuyla ilgili bilgi verdiğimizde, Ensar Aytekin, “Basından biraz duydum ama o kadar bilmiyordum” diyen bir CHP yöneticisidir. Aytekin’in isminin bu listede olmasına ben de şaşırdım. Listede yer alıp, üyeliklerini tespit ettiklerimi sizlere anlattım. Eski Yönetim Özlem Yerlikaya ve ekibi, bazı belgeleri yok etmişler. Ya kaçırdılar ya da yok ettiler. Ben bunları o yüzden ne yalanlayabilirim ne de başka bir şey söyleyebilirim. Burada bir dizi CHP’li isim var.”

Hepsi 3+1, lüks daireler...

Bezirci, “Bu listedeki dairelerin tamamı 3 artı 1 daireler. 11200 -11201 adalar, Uzundere 3. Etapa ait adalardır. Buradaki numaratajlar, kat numaraları, daire numaraları, 3 artı 1 ev tipleri kayıtlarımızdaki bilgiler ile aynı. Evlerin metrekareleri de tutuyor. Bu tablo bizim kooperatifimize ait bilgilerden oluşuyor. Bu tablonun eski yöneticilerimiz tarafından hazırlanmış olması muhtemel. Tabloda yer alan isimler hakkında daha detaylı bilgiyi eski yöneticiler verebilir diye düşünüyorum. Daireler teras katlı, ultra lüks tasarlanmış! 3 artı 1 dairelerin mimariye göre en üst katları yarım yapmışlar. Yani üst boşluklarını teras gibi değerlendirmişler. Yani ultra lüks tasarım var. Blokların en üst katlarında teras daireleri düşünülmüş. Bunlar lüks.” diye konuştu.