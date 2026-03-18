Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ramazan Bayramı öncesinde İZSU’nun Karabağlar yerleşkesinde düzenlenen bayramlaşma programında personelle buluştu. Programa İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, belediye bürokratları ve çok sayıda çalışan katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’nun kentin hem bugünü hem de geleceği için kritik bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

“İZSU bizim gururumuzdur”

İZSU’nun altyapı ve arıtma yatırımlarıyla kente önemli katkılar sunduğunu belirten Tugay, “İZSU, üst üste açtığı arıtma tesisleri ve altyapı çalışmalarıyla, şehrin krizler yaşadığı günlerde sahada gerekirse 24 saat çalışarak İzmir’in tarihine geçecek işler başardı.

O yüzden İZSU bizim gururumuzdur. Böyle güzel, değerli bir kuruma sahip olduğumuz için İZSU’yla siz de gurur duymalısınız, bu şehir de gurur duymalı” dedi.

“Birilerinin o işleri fedakarca yapması gerekiyor”

Belediye hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğine dikkat çeken Tugay, bayramda da görev başında olacak personele teşekkür ederek, “Bayram, ailelerimizle vakit geçirmek, kendimize vakit ayırmak için bir fırsat ama bunu söylerken biliyorum ki belediye hizmetlerinin bayramı, tatili, gecesi gündüzü yok.

Hizmetin devamlılığı gerekiyor ve bir sorun çıktığında gitmemiz gerekiyor. O yüzden mutlama bu bayramda da çalışan arkadaşlarımız olacak.

Öncelikle onlara teşekkür etmek isterim. Çünkü birilerinin bu işleri yapması lazım. Birilerinin bazen o işleri fedakarca yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“İnsanlarımızın bizim hizmetimize ihtiyacı var”

Kentte yaşanan altyapı sorunlarına karşı belediyenin sorumluluğuna dikkat çeken Tugay, “İnsanlarımızın bizim hizmetimize ihtiyacı olduğunu unutmadan bu işleri yapmamız lazım.

Çünkü susuz kalan da evini, iş yerini su basan da altyapıyla ilgili sorun yaşayan da sadece ve sadece bizden yardım bekliyor.

Biz de onları görmezsek, biz de görevimizi layığıyla yerine getirmezsek bilin ki bu halk sahipsiz kalacak” diye konuştu.

“İzmir’in bugünü de geleceği de bizlere emanet”

Kurum içi dayanışma ve aidiyet vurgusu yapan Tugay, çalışanlara şu sözlerle seslendi: “Benim sizden ricam, geçen yıllara göre daha da fazla sorunları sahiplenerek, adım adım hepsine kalıcı çözümler getirerek çalışmanız.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesinin tamamından beklediğim şey bir kurum aidiyeti içinde kendine de çalışma arkadaşlarına da kurumun kurumsal yapısına da şehrimize de İzmir halkına da karşı bir aidiyet hissiyle çalışması.

Bir takımın bir parçası gibi çalışması. Bunu ben sizden rica ediyorum. Eğer böyle yaparsak her birimizin emeğinin, değerinin katlanarak büyüyeceğini düşünüyorum.

Bunu idrak etmek ve gereğini yerine getirmek zorundayız. İzmir’in bugünü de geleceği de şu anda sizlere ve bizlere, hepimize emanet.

Bu emanetin değerini bilen herkes bir takım çalışması içinde bir kurum aidiyetiyle elinden geleni yapacaktır”.

“Bu iyileştirmeyi hep beraber yaptık”

Görevdeki ikinci yılını doldurmaya hazırlandığını hatırlatan Tugay, kurumda yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, “İki yıllık dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’da bir anlayış değişikliği ile bir şeyleri iyileştirdik.

Bunu hep beraber yaptık. Bunun için bu anlayışa emek veren herkese çok teşekkür ediyorum ve inanıyorum ki bir yıl sonra bundan çok daha iyi olacağız.

Bunu pek çok anlamda söylüyorum. Sizin çalışma şartlarınızın daha iyi olması açısından da kurumun daha iyi işlemesi açısından da söylüyorum.

Biz sürekli daha iyi nasıl oluruz diye kafa yora yora gidiyoruz. Bunu, yükü başkalarına yıkarak değil başkalarının yükünü hafifletmeye çalışarak yapıyoruz. Bize de kendinize de güvenmenizi rica ediyorum” dedi.

“Hep beraber daha iyi noktalara geleceğiz”

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise konuşmasında kurum çalışanlarının zorlu süreçlerde gösterdiği özveriye dikkat çekti.

Erdoğan, “Her bayramda yoğun bir mesaiden çıkmış oluyoruz. Kurum olarak zor günler geçirdik. Önce susuzlukla mücadele ettik, sonra aşırı yağışlarla mücadele ettik. Bütün mesai arkadaşlarımız gecenin geç saatlerine kadar, hatta kimi zaman sabaha kadar ayaktaydı.

Hepinize kurumumuz ve İzmir halkı adına bütün emek veren arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu faaliyetleri yaparken ailelerimizin zamanını da aldık.

Bayramlar ailelerimizin gönlünü almak ve gönüller yapmak için bir vesile. Kurumumuzu iki yıl önce aldığımız noktadan çok daha iyi bir konuma getirdik. Bundan sonra önümüz daha açık.

Hep beraber çok daha iyi noktalara getireceğimize inanıyorum. Bu süreç boyunca fikirleri ve davranışlarıyla bizlere liderlik eden Başkanımız Cemil Tugay’a şükranlarımı sunuyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum” dedi.