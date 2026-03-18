Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde anma programı düzenlendi.

Düzenlenen anma programına şehit aileleri ile başta İzmir Valisi Süleyman Elban olmak üzere AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı katıldı.

“Kahramanlık destanı yazılmıştır”

Çanakkale Savaşı’nın önemine dikkat çeken İzmir Valisi Süleyman Elban,” 111 yıl önce aziz millet dünya savaş tarihinde eşi benzeri olmayan bir başarı elde etmiş, kahramanlık destanı yazmıştır. Artık Osmanlı’nın takatinin kalmadığını ve yapılacak yoğun bir hamle ile bu milletin tarih sahnesinden silineceği, Osmanlı’nın yok edileceği ve vatan toprakların işgal edileceği bir anlayışlar zamanın en gelişmiş ülke ve savaş araçlarıyla ne kadar toplayabildikleri asker varsa İstanbul’u almak için hücum etmişlerdi. İstanbul’un kilidi Çanakkale’de idi. Ama beklemedikleri direniş ve savunma ile karşı karşıya geldiler. Dünyanın en gelişmiş silahları askerleri boğazın soğuk sularına gömüldü. O gün bu millet kolay kolay pes etmeyeceğini gösterdi. Çanakkale zaferi olmasaydı bugün TC olabilir miydi bilemiyoruz. Ama Çanakkale zaferi olmasaydı binlerce yıllık şanslı tarihinin kahramanlık abidesinin tamamlanmayacağını biliyoruz. Çanakkale zaferi, mücadele kahramanlık destanı öyle bir destandır ki tarihimizde vermiş olduğunuz destansı mücadelelerin üstüne çıkarak ayrı bir yere çıkan özel bir mücadeledir bizim tarihimizde” dedi

“Çanakkale ruhunu iyi anlamak gerekiyor”

Çanakkale Savaşı’nın yalnızca askeri bir mücadele olarak değil, milletin inanç, fedakârlık ve adanmışlık duygularının en üst seviyeye ulaştığı eşsiz bir destan olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Elban, “Çanakkale sayıları eşit olmayan, teknolojisi, silah güçleri eşit olmayan iki ordunun savaşı olarak anlayamayız. Çanakkale ruhunu anlamak için başka şeylere bakmak gerekiyor. Bu savaşta sadece Çanakkale’de kaybettiğimiz 250 bin can yok aynı zamanda bir olan binlerce millet var. Bu zaferin arkasında kahramanlık duygusu zirveye ulaşmış milyonlarca millet var. Her an canını, malını her türlü varlığını vatan için feda etmeye hazır olan büyük bir millet var. Adanmışlık var. Çanakkale ruhunu iyi anlamız gerekiyor. Bu ruh bizi güçlü ülke haline getirdi. Bu coğrafyada sıkıntı çekmemize rağmen ayakta tutan güç haline getirdi. Bu ruh’tur ki bıyıkları terlememiş binlerce 15’liler cennet bahçesine girer gibi şahadete, cennete koştular” diye konuştu

“Çanakkale ruhu varsa varız, yoksa yokuz”

Çanakkale ruhuna dikkat çeken Elban, “Bu vatanın varlığı, birliği, kutsal değerlerimiz uğruna şehit olan tüm şehitlerimizin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere rahmetle yâd ediyorum. Mekanları cennet olsun. Çanakkale ruhu milletimizin gönlünde hep yaşatılsın. Çanakkale ruhu varsa biz varız bu millet var. Çanakkale yoksa biz yokuz, bu millet yok” şeklinde konuştu