Son Mühür / Osman Günden- 20 Mart Dünya Oral Sağlık Günü kapsamında uzmanlar, ağız ve diş sağlığının yalnızca estetik bir unsur değil, genel sağlığın temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekiyor.

İzmir Eğitim Diş Hastanesi Diş Hekimi Yudum Ertem’in açıklamaları, ağız sağlığının ihmal edilmesinin ciddi sistemik hastalıklara zemin hazırlayabileceğini ortaya koydu.

Ağız sağlığı genel sağlığın ayrılmaz bir parçası

İzmir Eğitim Diş Hastanesi Diş Hekimi Yudum Ertem, Dünya Oral Sağlık Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, ağız ve diş sağlığının yalnızca ağızla sınırlı olmadığını vurguladı.

Toplumda bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini belirten Ertem, ağız sağlığının genel sağlıkla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

Dünya nüfusunun yüzde 90’ı risk altında

Ertem, dünya genelinde diş çürüğü ve diş eti hastalıklarının oldukça yaygın olduğuna dikkat çekerek, nüfusun yaklaşık yüzde 90’ının bu hastalıklar açısından risk taşıdığını söyledi.

Oral hastalıkların sadece ağız içinde kalmadığını belirten Ertem, kalp hastalıkları, diyabet ve solunum yolu enfeksiyonları gibi birçok sistemik hastalıkla da ilişkili olabildiğini dile getirdi.

20 Mart farkındalık için önemli bir gün

Dünya Diş Hekimleri Birliği (FDI) tarafından 20 Mart’ın Dünya Oral Sağlık Günü ilan edildiğini hatırlatan Ertem, bu özel günün toplumda bilinç oluşturmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Ağız ve diş hastalıklarının önlenebilir olduğuna dikkat çeken Ertem, sağlıklı alışkanlıkların erken yaşta kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Diş çürükleri en yaygın sağlık sorunları arasında

Diş çürüklerinin tarih boyunca epidemik bir hastalık olarak tanımlandığını belirten Ertem, günümüzde de en yaygın sağlık sorunlarından biri olmaya devam ettiğini söyledi.

Yanlış beslenme alışkanlıkları, artan şeker tüketimi ve yetersiz ağız hijyeninin bu durumun başlıca nedenleri arasında yer aldığını ifade etti.

Diş eti hastalıkları ciddi sonuçlar doğurabiliyor

Diş eti hastalıklarının dişleri destekleyen dokulara zarar verdiğini belirten Ertem, ilerleyen süreçte diş kaybına kadar gidebilen ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Bu hastalıkların kronik enfeksiyon niteliği taşıdığına dikkat çeken Ertem, özellikle kalp-damar hastalıklarıyla bağlantılı olabileceğini vurguladı.

Koruyucu sağlık hizmetleri hayati önem taşıyor

Ağız ve diş sağlığının korunmasında en etkili yöntemin koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu ifade eden Ertem, bireylerin düzenli bakım alışkanlıkları edinmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Sağlıklı bir ağız yapısı için önerilerde bulunan Ertem, dişlerin günde en az iki kez 2–3 dakika fırçalanması, diş ipi kullanılması, dil temizliğinin ihmal edilmemesi, dengeli beslenilmesi ve altı ayda bir diş hekimi kontrolüne gidilmesi gerektiğini hatırlattı.

Türkiye’de de yaygın ancak ihmal ediliyor

Türkiye’de ağız ve diş hastalıklarının en sık görülen sağlık sorunları arasında yer aldığına dikkat çeken Ertem, bu rahatsızlıkların çoğu zaman hayati risk taşımadığı düşüncesiyle ihmal edildiğini söyledi.

Ancak yüksek görülme sıklığı ve diğer hastalıklarla ilişkisi nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunun altını çizdi.

“Oral sağlık olmadan genel sağlıktan söz etmek mümkün değildir”

Diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının büyük ölçüde önlenebilir olduğuna dikkat çeken Ertem, toplumun bilinçlendirilmesi ve koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

“Oral sağlık olmadan genel sağlıktan söz etmek mümkün değildir” diyen Ertem, tüm vatandaşların Dünya Oral Sağlık Günü’nü kutladı.