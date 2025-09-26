Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir’in kanayan yaralarından biri haline gelen Uzundere Kentsel Dönüşüm projesinde, yıllardır evlerine kavuşamayan hak sahipleri yeniden ses yükseltti. 15 yıl önce tapularını İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devreden vatandaşlar, hala konutlarına kavuşamadıklarını belirterek hem Başkan Cemil Tugay’a hem de CHP yönetimine eleştiriler yöneltti.

Fiyaskoyla sonuçlandı!

İzmir Uzundere Kentsel Dönüşüm Hak Sahipleri Mağdurları adına konuşan Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, “15 yıldır çözümsüz kalan ve binlerce ailenin mağdur edildiği İzmir Uzundere kentsel dönüşüm projesinin şimdi belediye başkanı sayın Cemil TUGAYIN bizleri yalnız bıraktığının ve Yaşanan Mağduriyetin Boyutu sizlerle paylaşacağız.

15 yıl önce tapularımızı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim ettik. Ancak ne yıkılan evlerimizin yerine yeni konutlar verildi ne de vaatler yerine getirildi.

‘Türkiye’nin örnek projesi’ denilen bu süreç, 2 CHP Genel Başkanı ve 3 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı dönemine rağmen tam bir fiyaskoyla sonuçlandı.

1,5 yıldır İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay ile görüşme taleplerimiz sürekli reddedildi. CEMİL TUGAY ın yapmış olduğu basın açıklamasında, biz Uzundereliler olarak yine üzülerek söylemek istiyorum ki olumlu elle tutulur hiçbir irade göremedik” dedi.

Dertlerimizle dertlenmek zorundasınız

Uslu, “Konuşmasında Yaşanan tutuklamalardan ve siyasi çatışmalardan dolayı kendisini ve bürokratlarını suçsuz ilan edip hiçbir sorumluluk almadan bu işler benden önce demesinden öteye gitmedi. Ortaya koymuş olduğu irade sadece üzerine atılan suçlamaların kendi tarafından yapılmadığını, kendini aklamakla birlikte UZUNDEREYE sahip çıkmadığını görüyoruz.

Bizler Uzundere kentsel dönüşüm hak sahipleri mağdurları olarak isterdik ki; bugün basın karşısına çıkıp TÜRKİYE nin gündemine oturan bu problemin müjdeli haberle birlikte tarih verilerek bu işi sonuca kavuşturup CHP nin çizilen imajjını düzeltmesiydi ama yine büyük bir fiyasko ve zaman kazanma olduğunu gördük.

Maalesef ki 15 yıldır duymuş olduğumuz sözleri CEMİL bey 1.5 yıldır tekrarlayarak biz kentsel dönüşümü yapacağız mağduriyetleri gidereceğiz diyor ama; net bir tarih vermeden bu işi çözmek için ortaya iradesini koymuyor” ifadelerine yer verdi.

Cemil bey Uzundere’yi ihale ettik yapımına başlanacak diyor. Bizde diyoruz ki; sayın başkan ne zaman ihale ettiniz? Ne zaman inşaatlara başlanacak? Sayın başkan açıklamasında eleştirilerinin yersiz vede haksız olduğunu söylemiş.

15 yıldır evlerinin yapılması için İzmir büyükşehir belediyesine umudunu bağlamış mağdurlar olarak hakkımızı aramak ve sizin YAPMADIĞINIZ evlerimizi istememiz kadar doğal ne olabilir ki? Belediye başkanı olarak bu eleştirilere ve söylemlere açık olmalısınız. Şikayet eden biz vatandaşlar olacağız siz; Belediye Başkanı olarak bu eleştirileri dinleyip çözüm mekanizması olup vatandaşın derdiyle dertlenmelisiniz.

Bizlerin gerçek mağdurların eleştirileri karşında mağdur edildim söylemini bir kenarı bırakıp dertlerimizle dertlenmek zorundasınız.”

Artık yeter

Uslu açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

“ARTIK YETER. Korkunun ecele faydası yok. Sizler İZMİR in problemlerini bilip bu göreve talip oldunuz. Başkalarını şikâyet etmeyi bırakıp, bahan üretmeden bu mağduriyeti bir an önce çözüme kavuşturmalısınız.

Sayın Cemil Tugay, belediye başkanı olarak artık siyasi çatışmalardan uzak kalıp, siyasi kaygıları bir kenara bırakıp, Uzundere hak sahipleri mağdurlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye davet ediyoruz.”

“CHP’ye de Çağrımız Var”

Basın açıklamasının son bölümünde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’e de seslenildi:

“Bir çağrımızda CHP nin genel başkan yardımcısı Gökhan ZEYBEK e.

Sayın ZEYBEK sizinle genel merkezde görüştüğümüzde, ben bu işi Uzundere’ye gelip toplantı yapıp Cemil Başkan ile çözeceğim demenizin, üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen ne telefonlarımıza cevap verdiniz nede bizimle ilgilendiniz.

Çok hassa bir konu olduğunu söylediniz neden CHP nin gündemine oturan bu problemi çözmek istemediniz?

İZMİR in çöp sorunu hassasiyeti karşısında CHP nin eline yüzüne bulaştırdığı UZUNDERE KENTSEL dönüşüm projesi içinde sizleri hassas olmaya bu problemi genel başkan yardımcı yerel yönetimlerden sorumlu başkan olarak siyaset yapmadan vatandaşın yanında olmaya davet ediyoruz”