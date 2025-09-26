Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aliağa Sanayi Bölgesi ile ilçe merkezi arasında özel sektör ve kamu işbirliğiyle hayata geçirilecek, içerisinde sadece kadın şoförlerin yer alacağı sıfır emisyonlu toplu taşıma hattının tanıtım töreninde kürsüden açıklamalarda bulundu.

Cemil Tugay: Büyük bir gurur yaşıyoruz

Söz konusu projesinin sadece bir ulaşım projesi olmadığının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Gerçekten İzmir için çok değerli bir yerdeyiz. Bu büyümenin karşılığında hem buraya hizmet etmenin hem de birlikte bu tür işlere imza atıyor olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Bu proje yalnızca bir ulaşım projesi değil.

Yeşil enerji altyapısının ve kadın istihdamındaki ilerlemenin belediyenin kaynaklarını zorlamadan ortaya koymanın güçlü bir göstergesidir. Bu hat şehir için emisyonu azaltacak. Hava kalitesinin iyi olmasına katkıda bulunacak. Dolayısıyla çocuklarımızın güzel bir atmosferde yaşamasına katkıda bulunacak. Otobüslerimiz tamamen temiz araçlardır. İzmir’in güneşini ve rüzgarını güce dönüştüren bu sistem kentimizin yenilenebilir enerji vizyonunu güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır.” ifadelerini kullandı.

935 numaralı hat 29 Eylül’de hizmete girecek

Göreve geldiğinde bu yana kadın şoför sayısında ciddi bir artış gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Tugay, “Göreve geldiğimizde otobüs şoförlerimizin yüzde 6’sı kadındı, şu an yüzde 11 kadınlardan oluşuyor. Türkiye’de kadın şoför istihdamında zirvede ve yerimizi kaptırmaya niyetimiz yok. Belediyemiz ile ALOSBİ arasındaki bu işbirliği Türkiye’deki diğer organize sanayi bölgelerine ilham veren bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Yeni nesil elektrikli otobüslerimiz şarj altyapısı ile İzmir’e akıllı ulaşım uygulamaları ile daha ileri noktaya taşıyacaktır.

Biz bugün hattımızı başlatırken şunu da vurgulamak isterim. İzmir’in kuzey hattında dinamik, şarjlı otobüs projelerimiz hazır. İki farklı bölgede elektrikli otobüs hattımızı açacağız. Raylı sistem konforunu ve esnekliğini hepsini bir arada yapmış olacağız. Projemiz için Hazine’nin onayını bekliyoruz. 2023 yılına kadar İzmir’i Karbon-Nötr kenti yapma hedefimiz var. Bu projenin hayata geçmesinde emeği olan ESHOT Genel Müdürlüğü’ne ve ALOSBİ başkanı ve yönetimine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir’i daha yaşanabilir, daha yeşil bir kent yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Hizmete 29 Eylül günü girecek olan 935 numaralı hattımız bütün kentimize hayırlı olsun.” dedi.