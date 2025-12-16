Süper Lig’de devre arasının bitimine bir hafta kala 29 puanla 4. sırada yer alan Göztepe, altyapısından yetişen genç stoper Efe Can Mete ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Beşiktaş altyapısında futbola başlayan 19 yaşındaki oyuncu, geçen sezon sarı-kırmızılı ekibe katıldı.

U19 takımında bu sezon 14 maçta görev alan Efe Can Mete, toplam 1260 dakika sahada kalırken 1 gol kaydetti. Genç savunmacı, U14, U16 ve U17 milli takımlarında da forma giymişti. Teknik ekip, performansından dolayı genç oyuncuyu profesyonel kadroya dahil etme kararı aldı.

Olaitan ve Miroshi Afrika Kupası’nda

Göztepe, pazar günü saat 20.00’de Isonem Park Gürsel Aksel Stadı’nda üst sıralardaki rakibi Samsunspor’u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda orta saha oyuncuları Olaitan ve Miroshi, Afrika Uluslar Kupası’na katılmak üzere milli takımlarına çağrıldı. Benin Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan Olaitan ile Tanzanya Milli Takımı’na davet edilen Miroshi, Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Cezalı ve ceza alan oyuncular

Göztepe’de Brezilyalı orta saha oyuncusu Rhaldney, kırmızı kart cezasını tamamladı. Öte yandan golcü Janderson, pazar günkü mücadelede cezası nedeniyle sahada olamayacak.