Son Mühür / Yiğit Uzun- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahiplerine sunduğu 12 bin TL’lik kira desteği, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Son Mühür'e konuşan Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, “Bu bedel, İzmir’in hiçbir bölgesinde ortalama bir konut kiralamaya yetmiyor. Uzundere halkının sabrı tükendi,” diyerek belediye yönetimini adil ve gerçekçi bir karar almaya çağırdı.

“Uzundere halkı, Karabağlar’ın kenar mahallelerine sıkıştı”

Kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan yüzlerce Uzundereli, geçici süreyle farklı bölgelerde konut arayışına girdi. Ancak bölgedeki kira bedellerinin hızla yükselmesi, birçok ailenin yaşamını zorlaştırdı.

Eray Uslu, halkın yaşadığı tabloyu şöyle özetledi:

“Vatandaşların çoğu Karabağlar çevresinde, özellikle Yurtoğlu ve Limontepe gibi en ücra mahallelerde kalıyor. Ama buralarda bile kiralar 25 bin liradan başlıyor, 35 bine kadar çıkıyor. Belediyenin verdiği 12 bin TL kira desteğiyle kimse insan onuruna yakışır bir konut bulamaz. İnsanlar ya ailelerinin yanına sığınıyor ya da çok kötü şartlarda, eski yapılarda yaşamaya mecbur kalıyor.”

“Merkezi destek yok tüm sorumluluk yerel idarede”

Projenin tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolünde olduğunu vurgulayan Uslu, merkezi idareden herhangi bir destek gelmediğini belirtti:

“Bu proje baştan beri CHP’nin ‘örnek dönüşüm modeli’ olarak lanse edildi. Ama bugün geldiğimiz noktada ne sosyal adalet kaldı ne de belediyecilik anlayışı. Tunç Soyer döneminde belli bir ilerleme kaydedilmişti. Fakat Cemil Tugay göreve geldiğinden beri tek bir adım atılmadı. 1,5 yıldır bizimle görüşmedi bile.”

Uslu, Tugay’ın mahkeme sürecinde “kamu zararı yoktur” şeklinde bir belge sunduğunu hatırlatarak şu soruyu yöneltti:

“Eğer kamu zararı yoksa bu inşaatlar neden hala başlamadı? 1,5 yıldır neden bekleniyor? Bu soruların cevabını kimse vermiyor.”

“Siyasi çekişmeler projeyi kilitledi”

Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 4 etaptan oluştuğunu hatırlatan Uslu, üçüncü ve dördüncü etapların akıbetinin iç siyasi çekişmeler nedeniyle belirsizleştiğini söyledi:

“Aziz Kocaoğlu döneminde ilk iki etap tamamlandı. Tunç Soyer zamanında üçüncü ve dördüncü etap planlandı, bazı blokların inşaatı başladı. Ancak Soyer’in siyasi ömrü yetmedi. Tugay ise göreve gelir gelmez Tunç Soyer’in projelerini durdurdu. CHP içinde yaşanan hizipleşmeler Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ile Özgür Özel ekibinin çekişmesi Uzundere halkını cezalandırdı. Yani olan yine vatandaşa oldu.”

“25 Bin TL altındaki destek gerçekçi değil”

Platformun net talebi, kira desteğinin piyasa koşullarına göre revize edilmesi.

Uslu, “En az 25 bin TL kira desteği verilmesi gerekiyor. Aksi halde bu insanlar ya borçlanacak ya da kentsel dönüşümden tamamen kopacak,” diyerek belediye meclis üyelerine çağrıda bulundu:

“Aralık ayında yapılacak bütçe görüşmelerinde bu konunun gündeme alınmasını istiyoruz. Tüm partilerden meclis üyelerini bu konuda irade göstermeye çağırıyoruz.”

“Belediye 15 yıldır halkın mağduriyetini çözemedi”

Uslu, Uzundere’deki mağduriyetin yeni olmadığını, 15 yılı aşkın süredir devam eden bir kronik sorun haline geldiğini söyledi:

“2009’dan bu yana halk aynı mağduriyeti yaşıyor. Dönüşüm süreci bitmeden projeler siyasi hesaplarla tıkanıyor. Belediye her seçim döneminde umut veriyor, ama sonra hiçbir şey değişmiyor.”

“Sosyal belediyecilik halkın yükünü hafifletmekle olur”

Platformun yazılı basın açıklamasında da yer alan ifadelerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi sert şekilde eleştirildi:

“Kentsel dönüşüm, halkın refahı ve rızası olmadan başarıya ulaşamaz. Sosyal belediyecilik halkın yükünü hafifletmekle olur, artırmakla değil. Bu çağrımız bir talep değil, haklı bir uyarıdır. Adalet, kağıt üzerindeki rakamlarla değil, vatandaşın hayatındaki karşılığıyla ölçülür.”