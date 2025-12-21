Selçuk’ta bulunan İsa Bey Çeşmesi, camii, Artemis Tapınağı ve St. Jean Bazilikası arasında kalan konumuyla dikkat çeken ender tarihi yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Üç farklı inanç ve dönemin simge yapılarının kesiştiği bu alan, Selçuk’un tarih boyunca taşıdığı kültürel ve dini çeşitliliği gözler önüne seriyor. Çeşme, bu anlamlı konumuyla yalnızca mimari bir unsur değil, aynı zamanda güçlü bir tarihsel sembol olarak değerlendiriliyor.

İsa Bey Camii ile aynı dönemde inşa edildi

İsa Bey Camii’nin batı cephesindeki platformun altında yer alan tarihi çeşme, caminin inşa edildiği 1375 yılıyla aynı dönemde yapıldı. Aydınoğlu İsa Bey tarafından Şamlı mimar Ali İbn-el Dımışki’ye yaptırılan camiyle bütünlük oluşturan çeşme, aradan geçen yüzyıllara rağmen özgün mimari özelliklerini büyük ölçüde koruyor. Bugün hâlâ suyu akan yapı, bu yönüyle yaşayan bir tarih niteliği taşıyor.

Antik dönemden devşirme malzemeler kullanıldı

Çeşmenin gövdesinde ve alınlığında antik döneme ait lahit kapakları gibi devşirme malzemelerin kullanıldığı görülüyor. Özellikle Artemis Tapınağı’ndan getirilen taşlar, yapının tarihsel derinliğini artırıyor. Bu durum, Selçuk’un antik çağdan Osmanlı öncesi döneme uzanan çok katmanlı geçmişini somut biçimde yansıtan örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Anadolu Beylikleri döneminin önemli yapıları arasında

51x57 metre ölçülerindeki İsa Bey Camii, Anadolu Beylikleri döneminin önemli eserleri arasında yer alıyor. Mermer işçiliği, mimari detayları ve antik yapılardan taşınan parçalar, caminin hem iç hem de dış süslemelerine tarihsel bir zenginlik kazandırıyor. Caminin ayrılmaz bir parçası olan çeşme de bu bütünün önemli unsurları arasında bulunuyor.

Restorasyonla birlikte yeniden hayat buldu

Yıllar içinde doğal yıpranmalara maruz kalan İsa Bey Camii, 1975 yılından sonra Vakıflar tarafından restore edilerek yeniden ibadete açıldı. Caminin çevresindeki tarihsel dokunun önemli parçalarından biri olan çeşme de bu süreçle birlikte korunarak günümüze ulaştı. Ayasuluk bölgesinin merkezinde yer alan yapı, bugün hem ibadet edenleri hem de ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.

Selçuk, açık hava müzesi niteliğini koruyor

İzmir’e 73 kilometre, Kuşadası’na ise 17 kilometre uzaklıkta bulunan Selçuk, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Antik çağın büyük yerleşim merkezlerinden biri olan ilçe, günümüzde de ayakta kalan yapıları, antik kentleri ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. İsa Bey Camii ve 650 yıllık çeşmesi, Selçuk’un bu açık hava müzesi kimliğini güçlendiren en önemli kültürel miraslar arasında yer alıyor.