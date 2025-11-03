İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Dilaver Kişili, sert sözlerle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yüklendi. Kültürpark’ta bulunan belediye hizmet binasındaki yeni oturma düzenini gündemine alan Kişili, "Şekil belediyeciliğini bırak hizmet belediyeciliği yap. İzmir altyapıdan ulaşıma, kokudan çöpe kadar birçok konuda en kara zamanlarını yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Yerel yöneticilerimizi örnek almasını diliyoruz!"

Cemil Tugay'ın artık icraat yapması gerektiğine vurgu yapan Kişili, "Sayın Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ‘makam odalarını kaldırdık’ diyerek pazarlamaya çalıştığı oturma düzeni ne bizi ne de İzmirli hemşehrilerimizi ilgilendirmiyor. Sokakları makam odası, vatandaşın yanını makam koltuğu olarak gören AK Partili yerel yöneticilerimizi örnek almasını diliyoruz." dedi.

"Şekil belediyeciliği değil...!"

İzBB'nin sadece Kültürpark’ta idari binalarının olmadığını söyleyen Dilaver Kişili, Buca Gediz’de ESHOT'un, Konak Meydanı’nda ise İZSU'nun daire başkanları ve şube müdürlerinin de makamlarının olduğunu belirtti. Kişili, "Bu iki kamu teşkilatı niteliğinde olan kurumun İzmir genelinde farklı yerlerde idari binaları ve daire başkanlıklarının bulunduğu ayrıca yerler var. Yine iştirakler ve şirketlerin kendisine ait olanlar dışında kiraladığı, dayalı döşeli tesisleri hepimiz biliyoruz. Tarihi Kemeraltı’daki Egemenlik Binası’nın haricinde Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde makam odası bulunan başkandan şekil belediyeciliği değil hizmet belediyeciliği bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın beklentisi bu değildir!"

Açıklamasının devamnda Cemil Tugay'a yüklenmeye devam eden Kişili, "İzmir’de belediyecilik hizmetlerine; yaz döneminde kesintileri zirve yapan, halen daha devam eden musluktan akan su kadar muhtaç olan vatandaşlarımızın beklentisi bu değildir. Hangi bürokratın nerede oturacağından çok ne hizmet yapacağını merak eden İzmirliler ile artık dalga geçmeyi bırakın. Bu kentin kronik hale gelmiş çöp, altyapı, ulaşım gibi temel sorunlarına odaklanın.

İzmir altyapıdan ulaşıma, kokudan atıkların bertarafına kadar birçok konuda en kara zamanlarını yaşıyor. İlçe belediye başkanlarına sanki onların amiriymiş gibi davranmaktan vazgeçip ortak projeler hayata geçirin. Belediyeler arasında ayrımcılık yapmak yerine kentin genel sorunlarına odaklanın. Kentte sürekli kaos yaratan ve artık beceriksizliğini beddua ederek kapatmaya çalışan Sayın Tugay’ın önünü açmak için verilen destekleri de görmezden geldiği aşikardır. Estetik doktoru olduğunu bildiğimiz Sayın Tugay’a önerimiz; geçmiş kariyerinde çok ziyaret ettiği Hollanda, Danimarka ve Belçika gibi ülkelerin yerel yönetim şekillerini değil varsa oradaki belediyecilik hizmetlerini örnek almasıdır" dedi.