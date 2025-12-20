Çeşme acı bir kayıpla sarsıldı. Toplam 4 dönem boyunca başkanlık yapmış olan Ahmet Faik Tütüncüoğlu, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tütüncüoğlu, 1989 – 1994 ve 1999 – 2014 arasında Çeşme’de belediye başkanlığı görevini yerine getirmişti. Ahmet Faik Tütüncüoğlu'nun vefatı başta sevenleri olmak üzere Çeşme halkında büyük bir üzüntü yarattı.

Ahmet Faik Tütüncüoğlu kimdir?

Ahmet Faik Tütüncüoğlu, 1937 yılında İzmir'in Çeşme ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Çeşme'de tamamlayan Tütüncüoğlu, Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulunu bitirerek istihkam subayı olmuştur. İstihkam subayı olarak çeşitli yerlerde görev yapan Ahmet Faik Tütüncüoğlu, 1984 yılında is kendi talebiyle albay rütbesinden emekli olmuştur. Memleketi Çeşme'de ise dört dönem boyunca belediye başkanlığı yapmıştır.