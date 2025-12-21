Son Mühür - Business Insider’ın haberine göre, Perşembe günü Alphabet’in dış hukuk danışmanı BAL Immigration Law tarafından gönderilen e-postada, ABD’ye yeniden giriş için vize damgasına ihtiyaç duyan çalışanların ülke dışına çıkmamaları konusunda uyarıldığı bildirildi. E-postada ayrıca vize işlemlerinin sürelerinin uzadığına dikkat çekildi.

“ABD dışında uzun süreli kalma riski''

Notta, bazı ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında vize randevularının 12 aya kadar gecikebildiği belirtilerek, uluslararası seyahatin “ABD dışında uzun süre kalma riskini” doğurabileceği uyarısı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ise bu ay, yüksek nitelikli çalışanlara yönelik H-1B vizeleri için başvuru sahiplerine yönelik incelemeleri artırdığını açıklamış, sürece sosyal medya hesaplarının da dahil edileceğini duyurmuştu.

'Seyahatten kaçının' uyarısı

ABD teknoloji sektöründe, özellikle Hindistan ve Çin’den nitelikli iş gücü temininde sıkça kullanılan H-1B vize programı, Trump yönetiminin bu yıl yeni başvurular için 100 bin dolarlık bir ücret getirmesinin ardından tekrar gündeme gelmişti. Reuters’ın ulaştığı bir e-postaya göre, Google’ın çatı şirketi Alphabet, Eylül ayında da çalışanlarına uluslararası seyahatten kaçınmaları yönünde güçlü bir tavsiyede bulunmuş ve H-1B vizesine sahip personelden ABD’de kalmalarını istemişti.