Kaza, saat 01.00 sıralarında Kınık ilçesine bağlı Poyracık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 CPB 428 plakalı otomobilin sürücüsü T.U. (36), yol kenarında uygulama yapan jandarma trafik ekiplerini fark edince hızlanarak kaçmaya başladı. Ekiplerin takibe aldığı otomobil, kısa sürede kontrolden çıktı.

Bergama Caddesi’nde motosiklete, ardından TIR dorsesine çarptı

Takip, Poyracık Mahallesi Bergama Caddesi üzerinde trajik bir kazayla sonuçlandı. Otomobil önce 35 BOC 845 plakalı motosiklete çarptı, ardından park halindeki bir TIR’ın dorsesine savruldu. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Furkan Korkmaz ağır yaralandı.

17 yaşındaki Furkan Korkmaz kurtarılamadı

Motosikleti kasksız kullandığı belirtilen Furkan Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı yolcunun durumu kritik

Ağır yaralı A.A., ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre A.A.’nın beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Sürücü gözaltına alındı, alkol oranı dikkat çekti

Kazanın ardından otomobil sürücüsü T.U., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde sürücünün 3.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ağabeyi de geçen yıl hayatını kaybetmişti

Olayın ardından ortaya çıkan bir detay, yaşanan trajediyi daha da derinleştirdi. Furkan Korkmaz’ın ağabeyi Kemal Korkmaz (21)’ın da geçen yıl eylül ayında, aynı motosikletle geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Kazaya ilişkin jandarma tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, özellikle alkol durumu ve takip sürecine ilişkin teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.