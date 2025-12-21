Son Mühür / Erkan Doğan - 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İzmir’de düzenlenen kortej yürüyüşü ve törenlerle kutlandı. Ödemiş, Tire ve Bayındır’dan gelen üreticiler, traktörleriyle Kordon’da korteje katılarak İzmir halkını selamladı. Traktör korteji kentte renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.

Toprağı alın teriyle bereketlendiren çiftçiler...

Tarlada, serada ve bahçede dört mevsim emek veren, toprağı alın teriyle bereketlendiren çiftçilerin emeğine dikkat çekilen etkinlikte; üretimin sürekliliği, kooperatifleşmenin önemi ve üreticinin dayanışmayla güçlendiği mesajı verildi. Girdi maliyetleriyle mücadele eden, iklim koşullarına rağmen üretimden vazgeçmeyen çiftçilerin, kooperatifler aracılığıyla hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenin altı çizildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen program kapsamında kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak Kültürpark Üretici Pazarı’nda sona erdi. “Üretici yalnız değil, birlikte güçlüyüz!” sloganıyla düzenlenen yürüyüşte birlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

Bayındır çiçek açıyor, Cemil Başkan sayesinde büyüyor

Çiftçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun çaldığı şarkılar eşliğinde traktörleriyle korteje katıldı. İzmir Fuar alanı çevresinde devam eden etkinliklerde üreticiler, “Bayındır çiçek açıyor, Cemil Başkan sayesinde büyüyor” ve “Çiçekler açar, üretici güler, Cemil Başkanımız hep bizimle” yazılı dövizler taşıdı. Dövizler, kooperatifleşme ve yerel yönetim desteğinin üreticiye sağladığı katkılara dikkat çekti. Dünya Kooperatifçilik Günü etkinlikleri, İzmir’de üretici emeğinin görünür kılındığı, kooperatiflerin toplumsal ve ekonomik öneminin bir kez daha vurgulandığı güçlü bir buluşma olarak tamamlandı.