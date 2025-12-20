Türkiye gündemini Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran oluşturmaya devam ediyor. Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınmasının ardından savcılık ifadesini veren Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sadettin Saran'ın bu soruşturma kapsamında adının geçmesinin yankıları sürmeye devam ederken, Saran'a eleştiriler ve istifa çağrıları da gelmeye devam ediyor. Bir istifa çağrısı da CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken'den geldi.

"Başkanlıktan istifaya davet ediyorum!"

Sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Eken, "Ülkemiz ve Dünyanın saygın spor kulüplerinden Fenerbahçemizin başkanı uyuşturucu kullanımı ilişkilendirilemez. Bu bağlamda 22 yıllık bir kongre üyesi olarak masumiyet karinesini unutmayarak Steven Saadettin Saran'ı başkanlıktan istifaya davet ediyorum. Yakışan budur." ifadelerini kullandı.