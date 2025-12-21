Son Mühür - Yeni yıl yaklaşırken resmi tatil takvimi de kesinleşti. 1 Ocak’ta, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de resmi tatil olacak; okullar, üniversiteler, bankalar ve kamu kurumları kapalı olacak. Tatil planı yapanlar ise 31 Aralık’ta mesai saatlerinin yarım gün olup olmadığını merak ediyor ve tatilin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini kontrol ederek tatil süresini uzatmayı düşünüyor. Yıllık izin kullanarak tatili 9 güne kadar uzatmak mümkün olacak.

Yılbaşında kaç gün tatil?

2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak, Perşembe gününe denk geliyor. 31 Aralık ise yarım gün veya resmi tatil olarak kabul edilmemiştir. 9 gün tatil yapabilirsiniz 27-28 Aralık hafta sonuna denk gelirken, 31 Aralık Çarşamba gününe denk geliyor. Çalışanlar, 29, 30 ve 31 Aralık’ta yıllık ve yılbaşı izinlerini kullanarak 6 günlük tatil yapabilir. Ayrıca 1 Ocak Perşembe gününe denk geldiği için, 2 Ocak Cuma günü de yıllık izin alınarak hafta sonu ile birleştirildiğinde toplam tatil süresi 9 güne çıkabiliyor.