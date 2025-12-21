Son Mühür - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor. Rüzgârın ise çoğunlukla güney ve doğu yönlerden, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu bölgelerinde zaman zaman kuzey yönlerden hafif, yer yer orta şiddette esmesi bekleniyor.

Muğla ve Antalya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtilirken; sel ve su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ile kıyı bölgelerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. MGM bu şehirler için sarı kodlu uyarı yayımladı.

21 Aralık 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu