Son Mühür - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor. Rüzgârın ise çoğunlukla güney ve doğu yönlerden, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu bölgelerinde zaman zaman kuzey yönlerden hafif, yer yer orta şiddette esmesi bekleniyor.
Sar kodlu uyarı yapıldı
Muğla ve Antalya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtilirken; sel ve su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ile kıyı bölgelerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. MGM bu şehirler için sarı kodlu uyarı yayımladı.
21 Aralık 2025 Hava durumu
MARMARA
BURSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu