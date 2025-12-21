Son Mühür- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ soruşturmaları kapsamında kayyım olarak yönetimini üstlendiği Simya Metal Demir Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait iki ayrı taşınmazı satışa çıkardı.

İzmir ve Manisa’da bulunan taşınmazlar, içlerindeki makine, ekipman ve demirbaşlarla birlikte ihale yoluyla yeni sahiplerini bulacak.

Satışa çıkarılan taşınmazlar İzmir ve Manisa’da bulunuyor

TMSF’nin satış listesinde yer alan taşınmazlardan biri Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde, diğeri ise Kemalpaşa ilçesinin Halilbeyli Mahallesi’nde yer alıyor. Her iki taşınmaz da sanayi kullanımına uygun nitelikleriyle dikkat çekiyor.

Muradiye’deki taşınmaza 386 milyon TL değer biçildi

Manisa Yunusemre Muradiye Mahallesi’nde bulunan taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 386 milyon TL olarak açıklandı.

Taşınmazın, bünyesinde bulunan makine ekipmanları ve demirbaşlarla birlikte satışa sunulması, yatırımcılar açısından önemli bir sanayi varlığı olarak öne çıkmasına neden oldu.

Kemalpaşa Halilbeyli’deki taşınmazın bedeli 127 milyon TL

İzmir Kemalpaşa Halilbeyli Mahallesi’nde yer alan ikinci taşınmaz için ise 127 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

Sanayi altyapısına sahip taşınmazın, bölgedeki üretim ve lojistik faaliyetler açısından stratejik bir konumda bulunduğu ifade ediliyor.

İhale takvimi netleşti

TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre, satışa çıkarılan iki taşınmaz için son teklif verme tarihi 13 Ocak 2026 olarak belirlendi.

İhaleler ise 14 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Satış sürecinin, TMSF’nin kayyım olarak yönettiği şirket varlıklarının ekonomiye kazandırılması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü kaydedildi.