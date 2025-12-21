Çeşme’nin eski belediye başkanlarından, emekli Albay Ahmet Faik Tütüncüoğlu, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Çeşme’de toplam 20 yıl belediye başkanlığı yapan Tütüncüoğlu, 20 Aralık’ta 88 yaşında hayatını kaybetti.

Türk bayrağına sarılı naaşı belediye önüne getirildi

1989–1994 ve 1999–2014 yılları arasında dört dönem Çeşme Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Faik Tütüncüoğlu için, Çeşme Belediyesi önünde askeri tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri birlikler eşliğinde tören alanına getirildi.

Lal Denizli: “Yerel yönetimlerde bir miras bıraktı”

Törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ahmet Faik Tütüncüoğlu’nun Çeşme’ye kazandırdıklarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten yerel yönetimlerde bir marka, bir miras bıraktı. Çeşme Belediyesi olarak kendisinin bu topraklara verdiği hizmetlerden ötürü daima minnettar olacağız. Memleket olarak ondan razıyız.”

Kızı Pelin Tütüncüoğlu: “Bir Çeşme sevdalısıydı”

Ahmet Faik Tütüncüoğlu’nun kızı Pelin Tütüncüoğlu, babasının son yıllarında en büyük arzusunun yeniden Çeşme’de yaşamak olduğunu belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Gerçekten bir Çeşme sevdalısıydı. Şimdi de istirahatini çok sevdiği Çeşme’de tamamlayacak.”

Askeri kariyerden belediye başkanlığına uzanan bir yaşam

Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu mezunu olan Ahmet Faik Tütüncüoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli oldu.

Askeri kariyerinin ardından siyasete atılan Tütüncüoğlu, belediye başkanlığı dönemlerinde Çeşme’nin gelişimine yön veren isimler arasında yer aldı.

Hacımemiş Camii’nde cenaze namazı, Çakabey Mezarlığı’na defin

Askeri törenin ardından dualar okundu ve helallik alındı. Hacımemiş Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Faik Tütüncüoğlu’nun naaşı, Çakabey Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Siyaset ve protokolden yoğun katılım

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel çelenk gönderdi. Törene ayrıca Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çeşme Belediyesi önceki dönem Başkanı Muhittin Dalgıç, Alaçatı Belediyesi önceki dönem Başkanı Remzi Özen, Çeşme Belediyesi önceki dönem Başkanı Ekrem Oran, Güzelbahçe Belediyesi önceki dönem Başkanı Hülya Yarbuz, CHP eski milletvekilleri Alaaddin Yüksel ve Mehmet Ali Susam, İzmir Ticaret Odası eski Başkanı Ekrem Demirtaş, eski Konak Belediye Başkanı Ahmet Sarışın, Tütüncüoğlu ailesi, sevenleri, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.