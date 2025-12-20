İzmir Çeşme’de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasaklı madde ile birlikte çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik ekiplerinden Ilıca’da hedefli operasyon

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yasaklı madde ticareti ve silah kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Ilıca Mahallesi’nde bulunan bir ikameti takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Evden cephanelik çıktı

Adrese yapılan detaylı aramalarda bir miktar yasaklı madde ele geçirildi. Bunun yanı sıra çok sayıda ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait mermilere de el konuldu. Ele geçirilen materyallerin, suç unsuru olarak muhafaza altına alındığı öğrenildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sırasında ikamette bulunan M.K. isimli şüpheli, narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlının, yasaklı madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma suçları kapsamında işlem gördüğü bildirildi.

Mahkemeden tutuklama kararı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., Çeşme Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, ele geçirilen silah ve yasaklı maddelerin bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi. Emniyet yetkilileri, bölgede uyuşturucu ve silah suçlarına yönelik denetimlerin artarak süreceğini bildirdi.