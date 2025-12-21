İzmir’in trafik yoğunluğuyla bilinen noktalarından biri olan Bornova’da, öğle saatlerinde korkutan bir trafik kazası gerçekleşti. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) bünyesinde hizmet veren bir su tankeri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Beş aracın karıştığı kazada can kaybı yaşanmaması en büyük teselli kaynağı olurken, caddede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kontrolden çıkan tanker Kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı

Olay, Bornova ilçesi Erzene Mahallesi sınırları içerisinde yer alan İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 34 NLK 252 plakalı İZSU’ya ait su tankeri, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu rotasından çıktı. Hızla savrulan dev araç, o esnada kırmızı ışık yanması sebebiyle duran dört farklı otomobile çarparak ancak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerde ciddi yapısal hasarlar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

Olay yerine acil müdahale ekipleri sevk edildi

Kazanın ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık personeli tarafından yapılan kontrollerde, araç sürücülerinin ve yolcuların kazayı yara almadan atlattığı teyit edildi. Polis ekipleri ise yeni bir kaza riskine karşı İstanbul Caddesi üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği geçici olarak durdurdu. Kazaya karışan araçlardan sızan sıvıların tehlike arz etmemesi adına belediye temizlik ekipleri de kısa sürede olay yerine intikal etti.

Temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü

Kaza nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapatılan yol, araç trafiğini olumsuz etkiledi. Hasar gören dört otomobil ve İZSU tankeri, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Araçların tahliyesinin ardından belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği yol temizleme ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte trafik akışı yeniden güvenli hale getirildi. Emniyet güçleri, kazanın oluş şekli ve teknik nedenlerine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı.