Son Mühür- Türk müziğinin unutulmaz ismi Emel Sayın, hayranlarına müjdeli bir haber verdi. Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile sevenlerine seslenen Emel Sayın, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkacağını açıkladı. Sayın, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Merhaba, hepinize sevgilerimi sunuyorum. Epeyce bir ara verdikten sonra Ankara'da bir konser için hazırlanıyorum. Heyecanlıyım yine her zamanki gibi.”

Konser Yenimahalle’de

Usta sanatçının konseri, Yenimahalle Belediyesi’nin organizasyonuyla Vedat Dalokay Parkı’nda gerçekleşecek.

Emel Sayın, etkinliğin halka açık olduğunu belirterek, “Bu konsere tüm halkımız davetli. İsteyen, arzu eden herkes gelebilecek. Bu da beni ayrıca heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.

“Zafer Bayramı’nı birlikte kutlayalım”

Sanatçı, paylaşımında Zafer Bayramı coşkusunu vurgulayarak tüm Ankaralıları konsere davet etti. Sayın, “Gelin beraber olalım, büyük, mutlu, güzel bir gece yaşayalım hep birlikte. Büyük bayramımızı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı birlikte kutlayalım inşallah” dedi.

Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür

Emel Sayın, açıklamasında Yenimahalle Belediye Başkanı ve ekibine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Bu özel konserin gerçekleşmesinde emeği geçenlere minnet duyduğunu belirterek, “Hepinize sevgilerimi gönderiyorum” sözleriyle mesajını tamamladı.