Son Mühür/ Osman Günden- 2007 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla tanınan Nursel Ergin, yıllarca ekranların sevilen yüzü olarak Gelinim Mutfakta’yı sundu. Ancak bir anda programdan ayrılması ve ortalardan kaybolması, hayranlarını merakta bırakmıştı.

8 ay süren kanser savaşı

Bir süre gözlerden uzak kalan Ergin’in 8 ay boyunca iki kanserle birden mücadele ettiği ortaya çıktı. Zorlu tedavi sürecini başarıyla atlatan ünlü sunucu, sosyal medya üzerinden yaşadıklarını paylaşarak takipçilerine umut verdi.

Sosyal medyada yorum yağmuru

Kanseri yenerek ekranlara dönen Nursel Ergin’in son hali kısa sürede gündem oldu. Takipçileri, “Her halinle güzelsin”, “Çok güzelsin”, “Bu halinde de çok güzel” yorumlarıyla ünlü sunucuya destek verdi.

Ekranlara geri dönüş

Hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Nursel Ergin’in, yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği merak konusu. Zorlu süreci geride bırakan sunucunun, sağlıkla ve güçlü bir şekilde yeni projelere adım atması bekleniyor.