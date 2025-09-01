Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. İlknur Aydoğdu Karaaslan, gençlerin uzun süre ekran karşısında vakit geçirmesinin sosyal hayatı ve akademik başarıyı olumsuz etkilediğini açıkladı. Dijital yorgunluk, fiziksel ve zihinsel sağlığı da tehdit ediyor.

Gençler ve dijital yorgunluk

Günümüzde gençler, akıllı telefonlar, sosyal medya ve çevrimiçi oyunlar sayesinde dijital çağın en yoğun kullanıcıları arasında yer alıyor. Ancak uzun süre ekran başında kalmak, psikolojik, zihinsel ve fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor.

Doç. Dr. Aydoğdu Karaaslan, Dünya Sağlık Örgütü verilerine atıfta bulunarak, 18-24 yaş arası gençlerin günde ortalama 9 saat ekran karşısında zaman geçirdiğini ve bunun ideal sürenin çok üzerinde olduğunu belirtti.

Sosyal hayat ve sağlık üzerindeki etkiler

Uzman, uzun ekran kullanımının sosyal yaşamdan uzaklaşmaya, yalnızlık hissinin artmasına ve iletişim eksikliğine yol açtığını söyledi. Ayrıca baş ağrısı, boyun ve bel ağrısı, obezite gibi fiziksel sağlık sorunları da dijital yorgunluğun sonuçları arasında yer alıyor.

Dijital yorgunluğun azaltılması için öneriler

Doç. Dr. Aydoğdu Karaaslan, gençlere şu önerilerde bulundu:

Yüz yüze iletişimle sosyal etkileşimleri artırmak

Zaman zaman dijital detoks yapmak ve bildirimleri sınırlamak

Dijital araçları planlı ve amaç odaklı kullanmak, eğitim ve dil öğrenimi için değerlendirmek

Akademik başarı ve zaman yönetimi

Ekran karşısında uzun vakit geçirmek, gençlerin ders çalışma, kitap okuma ve sosyal ilişkilere ayıracağı zamanı azaltıyor. Dijital yorgunluk, dikkat süresini kısaltıyor ve öğrenme verimliliğini düşürüyor, bu da akademik başarının ve kişisel gelişimin olumsuz etkilenmesine yol açıyor.