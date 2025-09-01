Süper Lig’de 8 puanla 3’üncü sırada yer alan Göztepe, Brezilyalı golcüsü Emersonn’u Fransa’nın Toulouse takımına göndermesinin ardından forvet hattına iki takviye yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray’dan Ahmed Kutucu ve Grasshoppers’tan Tuğra Turhan için girişimlere başladı.

Göztepe’den hamleler geliyor

Milli araya 2 galibiyet ve 2 beraberlikle giren Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Romulo’yu Leipzig’e gönderirken, şimdi de Ahmed Kutucu ve Tuğra Turhan’ı listesine aldı.

Ahmed Kutucu kimdir?

25 yaşındaki Ahmed Kutucu, geçen sezon devre arasında Eyüpspor’dan Galatasaray’a transfer oldu. Ancak sarı-kırmızılılarda sınırlı süre alan oyuncu, bu sezon henüz forma şansı bulamadı. Almanya’nın Schalke 04 altyapısından yetişen Kutucu, ülkemizde Başakşehir ve Eyüpspor formaları da giydi. Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed, A Milli Takım’da 3 kez görev aldı.

Tuğra Turhan kimdir?

18 yaşındaki Tuğra Turhan, İsviçre’nin Grasshoppers takımında top koşturuyor. Geçen sezon 8 müsabakaya çıkan genç forvet, 1 gol kaydetti ve İsviçre U17 Milli Takımı’nda 3 kez forma giydi.

Kadroya iki takviye planı

Göztepe, Ahmed ve Tuğra’nın yanı sıra yabancı oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor. Tek hedef, hücum hattını güçlendirerek Süper Lig’de üst sıralardaki yerini korumak.