Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası ilçeyi yasa boğdu. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Yasin Çetin’in kullandığı 35 AE 5257 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı.

Araç bağın içine yuvarlandı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Çetin’in aracı, yol kenarındaki üzüm bağına doğru savrularak devrildi. Bağın içine yuvarlanan otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, sürücü Yasin Çetin’in kazanın meydana geldiği noktada yaşamını yitirdiği belirlendi. Çetin’in cansız bedeni otopsi ve inceleme yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme yaptı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kazanın kesin nedeni araştırılırken, bölge halkı genç sürücünün ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.