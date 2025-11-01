Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışan şüphelinin üzerinde 6 bin 84 içimlik yasaklı madde bonzai ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda kaçmaya çalıştı, yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasalan Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Salihli JASAT ve Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla E.O. (23) isimli şüpheli, kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

6 bin 84 içimlik bonzai

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tek parça halinde 6 bin 84 içimlik bonzai, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.