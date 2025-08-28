Son Mühür- Emlak vergisi düzenlemesiyle ilgili dikkat çekici bir uyarı geldi. Uzmanlar, 2026 yılından itibaren uygulanacak yeni matrah hesaplamalarıyla, birçok apartman dairesinin “Değerli Konut Vergisi” kapsamına girebileceğini belirtti.

40 kata varan artış söz konusu olacak

Yapılan değerlendirmelere göre, mevcut sistemde yalnızca belirli yüksek değerli gayrimenkuller bu vergiye tabi olurken, yeni düzenlemelerle birlikte matrah hesaplamasında 40 kata varan artış söz konusu olacak. Bu da, orta gelir grubuna ait apartman dairelerinin bile “değerli konut” sayılmasına yol açabilir.

“Ev sahipleri 2026’dan itibaren ciddi bir vergi yükü ile karşılaşabilir"

Uzmanlar, düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde milyonlarca ev sahibini ilgilendirecek yeni bir vergi yükü doğacağına dikkat çekti.

Ayrıca, konut piyasasında fiyat artışlarının devam etmesiyle birlikte çok daha geniş bir kesimin bu kapsama girmesi bekleniyor.

Vergi uzmanları, “Ev sahipleri 2026’dan itibaren ciddi bir vergi yükü ile karşılaşabilir. Bu durum, kira fiyatlarını da dolaylı yoldan artırabilir” uyarısında bulundu.