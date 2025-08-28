Küresel piyasalarda petrol fiyatları yaz sezonunun sona ermesi, Hindistan’a yönelik yaptırımlar ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelerin etkisiyle geriledi. Türkiye’de ise benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu.

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş

ABD’de yaz sürüş sezonunun bitmesiyle birlikte talepte zayıflama endişeleri öne çıktı. Bu gelişme, Hindistan’a uygulanan yaptırımlar ve jeopolitik risklerle birleşerek petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Brent petrol yüzde 0,46 düşüşle 67,74 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) petrol yüzde 0,56 kayıpla 63,79 dolar seviyesine geriledi.

Analistler, fiyatların önümüzdeki dönemde 60 dolar seviyesine kadar inebileceğini belirtiyor.

Talep ve Tüketim Verileri

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) verilerine göre, 22 Ağustos’ta sona eren haftada ham petrol stokları 2,4 milyon varil azaldı. Stoklardaki düşüş güçlü talebe işaret etse de yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte tüketimde zayıflama beklentisi fiyatların yönünü aşağı çevirdi.

Hindistan’a Yönelik Yaptırımlar

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’a yönelik yüzde 50’ye varan ek gümrük tarifesi kararı, ülkenin Rusya’dan petrol ithalatını nasıl etkileyeceği konusunda belirsizlik yarattı.

Uzmanlara göre, Hindistan kısa vadede Rusya’dan alımlarını sürdürürse arz üzerinde sınırlı bir etki görülmesi bekleniyor.