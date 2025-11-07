Son Mühür - Ekonomik belirsizliklerin arttığı son dönemde birçok kişi birikimlerini evde altın olarak saklamayı tercih ediyor. Ancak uzmanlar, uygun koşullar sağlanmadığında altınların zamanla parlaklığını ve değerini yitirebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle nem, altının uzun süre korunmasında en çok ihmal edilen ancak en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yüksek nemden dolayı...

Altın, kimyasal açıdan en dayanıklı metallerden biri olsa da tamamen etkilenmez demek doğru değil. Ev ortamındaki yüksek nem oranı, altının alaşımında yer alan diğer metallerle reaksiyona girerek kararma, matlaşma ve mikroskobik düzeyde korozyona neden olabiliyor. Özellikle 14 ve 22 ayar ziynet eşyalarında bulunan bakır, gümüş ve nikel gibi metaller nemle temas ettiğinde oksitlenme meydana geliyor. Bu da altının rengini solduruyor, parlaklığını azaltıyor ve özellikle bilezik, kolye ile yüzüklerde görsel değer kaybına yol açıyor.

Londra merkezli kuyum eksperi Thomas Riley, “Altın paslanmaz ancak içindeki alaşım metaller zamanla oksitlenebilir. Bu nedenle nemli ortamlarda uzun süre saklanan altın, görünümünü kaybederek estetik açıdan değerini yitirir ve ikinci el satışında daha düşük fiyata alıcı bulabilir” ifadelerini kullandı. Poşet ve kutularda saklamayın Birçok kişi altınlarını naylon poşetler veya metal kutular içinde saklıyor, ancak bu kapalı alanlarda hava sirkülasyonu olmadığından yoğuşma oluşabiliyor. Bu durum, altınların birbirine sürtünerek mikro çizikler meydana getirmesine, poşetlerdeki metal fermuar veya zımba parçalarının oksitlenmesine ve uzun vadede altının yüzey yapısının bozulmasına yol açabiliyor. Amerikan Gemoloji Enstitüsü (GIA) raporlarına göre, metal kutuların iç yüzeyinde dahi nem birikimi görülebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, altınların saklanması için pamuklu bez keseler veya yumuşak iç kaplamalı kasaların tercih edilmesini öneriyor. Dikkat edilemsi gerekenler Gram altın ve külçeler genellikle vakumlu ambalaj veya sertifikalı paketler içinde satışa sunuluyor. Ancak nem, ambalajın içinde buhar damlacıkları oluşturduğunda yapışkan tabaka gevşeyebiliyor, sertifikadaki yazılar silinebiliyor veya hologramlar zarar görebiliyor. Bu durum, ürünün satış sırasında “açılmış ürün” olarak değerlendirilmesine neden olabiliyor. Değer kaybı oluyor Kuyumcular, genellikle parlak, temiz ve çiziksiz altınları daha yüksek fiyatlarla alıyor. Nemli ortamlarda saklanan altınlarda renk solması veya korozyon izleri oluştuysa, bozdurma sırasında gram başına değer kaybı yaşanabiliyor. Yani, uygun olmayan saklama koşulları fiziksel hasara yol açmasa da maddi kayıp yaratabiliyor. Altınların güvenliğini sağlamak için dikkat edilmesi gereken bazı temel önlemler bulunuyor: Nemden koruyun: Saklama kutusuna bir silika jel paketi yerleştirerek nemin altına ulaşmasını engelleyin.

Sıcaklığı sabit tutun: Altın, ani sıcaklık değişimlerinden olumsuz etkilenebilir; ideal olarak oda sıcaklığında saklanmalı.

Sigorta yaptırın: Yangın ve hırsızlık riskine karşı, özellikle evde yüksek miktarda altın bulunuyorsa sigorta yaptırmak önemli.

Kasanızı sabitleyin: Taşınabilir kasalar hırsızlar için kolay hedef olabilir, bu yüzden sabitlenmiş kasalar tercih edin.

Bankada saklayın: Uzmanlar, yüksek değerli altınların güvenliği için kiralık banka kasalarında tutulmasını öneriyor.