Son Mühür - 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk ara tatili bugün sona eriyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, son ders zilinin ardından hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile girecek. Tatilin ardından dersler 17 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Tarihler belli oldu

Sınavlara hazırlanan öğrenciler, ara tatili hem dinlenmek hem de tekrar yapmak için değerlendirecek. Bu yıl birinci ara tatil, Atatürk Haftası’yla aynı döneme denk geliyor. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri anlam bütünlüğü içinde birleştirildi. Öğrenciler, Atatürk’e ve vatan sevgisine dair duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartlarını hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştirecek. Öğretmenler ise ara tatil seminerlerini 10-14 Kasım tarihleri arasında çevrim içi olarak tamamlayabilecek. Eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026’da sona erecek. İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından dersler 2 Şubat 2026’da yeniden başlayacak. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği LGS kapsamındaki merkezi sınav ise 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.