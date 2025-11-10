Son Mühür- Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son üç ayda 15 bini aşkın depremin kaydedildiği ve bunun Türkiye'de bir yılda yaşanan deprem sayısının yaklaşık yüzde 60'ına karşılık geldiği öğrenildi.

''1-9 Kasım arasında Sındırgı, Simav ve Gördes'te 2000 den fazla deprem oldu'' hatırlatmasında bulunan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz,

''Ülkemizde yaklaşık 6,5 büyüklüğündeki depremlerde fay yüzeye ulaşır, daha küçük depremlerde ise fay yeraltında kalır ve yüzeyde görülmez, ancak deprem oluşturabilir.'' açıklamasında bulundu.

''Diri fay haritasında fay yok diye orada deprem olmayacağı algısı yanlıştır.'' diyen Pror. Tüysüz,

''Ülkemizde 4 veya 5 büyüklüğünde deprem olmayacak bir yer olduğunu sanmıyorum.'' vurgusunda bulundu.



Stres transferi artıyor...



''EMSC'nin şiddet haritasına göre Sındırgı'nın 4,5 ve 4,6 deprem dalgalarının dinamik stres transferleriyle (geçici şok dalgalarıyla ) yükleniyor.'' hatırlatmasında bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş ise,

''Yakın çevre faylara geçici, kalıcı ve zamana bağlı stres transferi devam ediyor. Dikkat.'' uyarısında bulundu.



Sındırgı'daki depremselliğin vites yükselttiğine işaret eden Prof. Bektaş,

''5 saat içinde, EMSC göre artan büyüklükte iki deprem. Depremler sadece evleri yormuyor. Şok dalgalarıyla çevrede kilitlenmiş, depreme hazır , faylarıda çekiçleyerek deprem üretmeye zorluyor.'' açıklamasında bulundu.



Balıkesir il merkezi etkilenebilir...



Sındırgı'daki hareketliliği değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan,

''Sındırgı‘da olan 10 Ağustos ile 27 Ekim‘deki M 6,1 büyüklüğündeki iki depremden sonra görünen kırık boyu yaklaşık 20, JEOFIZIK örtülü kırık boyu ise yaklaşık 32 ile 33 kilometredir. Artçı depremler kuzey batı güneydoğu doğrultusunda olan Demyan kırığı boyunca gelişmektedir.

Bugün olan M 4,6 ile 4,8 artçı depremlerinin Kuzeydoğuda olmuş olması, Gelenbe kırığı için çekincelidir. Gelenbe kırığına yürürse Balıkesir il merkezi etkilenebilir'' uyarısında bulundu.