Giresun’un Bulancak ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde saat 09.05’te çalması gereken siren sistemi devreye girmedi. O anlarda siren sesi duymayan ilçe sakinleri şaşkınlık yaşarken, Bulancak Belediyesi konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Vatandaşlar siren sesi duymayınca tepki gösterdi

Yurt genelinde olduğu gibi Giresun’da da 10 Kasım’da saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Ancak Bulancak ilçesinde siren sistemi çalışmadı. Kent genelinde sessizlik yaşanırken, siren sesini duymayan bazı vatandaşlar durumun nedenini merak ederek sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

“Yüksek frekans karışımı nedeniyle sistem devre dışı kaldı”

Bulancak Belediyesi, yaşanan aksaklık sonrası yaptığı açıklamada teknik bir arıza nedeniyle siren sisteminin devreye girmediğini duyurdu. Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. İlçemizde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni, planlandığı şekilde gerçekleştirilmiştir. Ancak saat 09.05’te çalması gereken genel siren sistemi, teknik ve kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı çalışmamıştır. Bilgi Teknolojileri Kurumu ile yapılan görüşmede, siren çalınma anında yüksek frekans karışımı nedeniyle sistemin otomatik olarak devre dışı kaldığı bilgisi alınmıştır.”

Tören resmi araçların sirenleriyle tamamlandı

Açıklamada, siren sistemi devreye girmemiş olsa da törenin eksiksiz şekilde yapıldığı vurgulandı. Belediyeden yapılan bilgilendirmede, “Tören alanında bulunan resmi araçlardan siren çalınarak program tamamlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.