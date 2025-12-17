Dünya genelinde mevsimsel hastalıkların etkisi artarken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kamuoyunda "mutasyonlu grip" olarak adlandırılan H3N2 virüsünün yeni bir varyantına karşı uluslararası toplumu uyardı. Birçok ülkede vaka sayılarının hızla tırmandığına dikkat çeken Ghebreyesus, virüsün genetik yapısındaki değişimin yakından takip edildiğini bildirdi.

H3N2 virüsünde dikkat çeken "K Alt Sınıfı" hareketliliği

Kuzey Yarımküre’nin kış şartlarına girmesiyle birlikte yıllık grip sezonunun başladığını hatırlatan DSÖ lideri Ghebreyesus, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda teknik detaylara dikkat çekti. Mevcut grip aktivitesinin henüz küresel ölçekte olağan sınırları aşmadığını belirten Ghebreyesus, buna rağmen Ağustos ayından bu yana "K alt sınıfı" olarak tanımlanan H3N2 influenza varyantında alışılmadık bir yayılım hızı gözlemlediklerini ifade etti. Virüsün bu yeni formunda belirgin bir mutasyon saptandığını açıklayan Direktör, şu anki verilerin hastalığın klinik ağırlığında bir artışa işaret etmediğini ancak yayılım gücünün yüksek olduğunu vurguladı.

Komplikasyon riskine karşı aşı vurgusu

DSÖ Genel Direktörü, mutasyonlu varyantın yayılma hızı karşısında koruyucu önlemlerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle grip kaynaklı ikincil komplikasyonlar açısından yüksek risk grubunda yer alan bireylerin, kronik hastaların ve bu kişilere bakım veren personelin aşılanmasının hayati bir gereklilik olduğunu savundu. Ghebreyesus’a göre aşı, virüsün genetik değişimlerine rağmen ağır seyirli vakaları ve olası can kayıplarını önlemede en güçlü silah olmaya devam ediyor.

Türkiye sağlık yönetiminden "Panik yok" mesajı

Dünya genelindeki bu hareketliliğin ardından Türkiye cephesinden de sakinleştirici bir açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Avrupa üzerinden yayılan H3N2 virüsünün Türkiye açısından mevcut tabloda büyük bir tehdit oluşturmadığını dile getirdi. İnfluenza virüslerinin doğası gereği her yıl evrilerek ve farklı mutasyonlar geçirerek toplumda görüldüğünü hatırlatan Demirkol, yaşanan durumun beklenen mevsimsel bir varyant değişimi olduğunu kaydetti.

Mevsimsel dönüşümün doğal bir parçası

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, halk sağlığı perspektifinden bakıldığında grip virüslerinin sürekli değişen yapısının tıbbi olarak sürpriz olmadığını belirtti. Türkiye'nin sağlık altyapısının bu tür varyant değişimlerine karşı hazırlıklı olduğunu ima eden Demirkol, H3N2’nin yeni formunun rutin kış dönemi hastalık döngüsünün bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.