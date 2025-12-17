Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Soruşturma dosyasında yer alan adli işlemler doğrultusunda Cebeci’nin ifadesine başvuruldu.

Gözaltı süreci 5 Aralık’ta başlamıştı

Soruşturma kapsamında 5 Aralık tarihinde TV spikerleri Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet gözaltına alınmıştı. Aynı dosyada adı geçen Hande Sarıoğlu ise ifade vermek üzere Ankara’dan İstanbul’a gelmişti.

Jandarmadaki ifadelerin ardından serbest bırakıldılar

Cebeci ve Acet, İl Jandarma Komutanlığı’nda verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma süreci, savcılık koordinesinde devam etti.

Adli Tıp raporu sonrası yeniden ifadeye çağrıldı

Soruşturma kapsamında 15 Aralık’ta, Ela Rümeysa Cebeci’ye ait Adli Tıp Kurumu’nda yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Cebeci, ikinci kez ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.