Son Mühür/ Merve Turan - Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, akciğer kanserinin yalnızca sigara içenlerin hastalığı olarak görülmesinin artık doğru olmadığını belirtti. Işık, hava kirliliği, radon gazı, kapalı alan toksinleri ve genetik mutasyonların sigara içmeyenlerde de kanser riskini yükselttiğini ifade etti.

Vakaların yüzde 20’si hiç sigara içmeyenlerden

Dünya genelindeki verilere göre akciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 15-20’si hayatı boyunca sigara kullanmamış kişilerden oluşuyor. Uzm. Dr. Işık, özellikle büyük şehirlerde hava kalitesinin Dünya Sağlık Örgütü sınırlarının üzerinde seyretmesinin bu tabloyu ağırlaştırdığını vurguladı.

Kadınlarda ve gençlerde artış dikkat çekiyor

Son yıllardaki istatistiklerin, hastalığın kadınlarda ve genç yaş gruplarında beklenenden daha sık görüldüğünü ortaya koyduğunu belirten Işık, sigara içmeyen kadınlarda özellikle adenokarsinom alt tipinin öne çıktığını söyledi. Bu durumun hormonal faktörler ve çevresel toksinlere duyarlılıkla ilişkili olabileceği değerlendiriliyor.

Belirtiler çoğu zaman geç fark ediliyor

Sigara içmeyen bireylerde hastalığın sessiz ilerlediğine dikkat çeken Işık, geçmeyen öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, tekrarlayan enfeksiyonlar ve açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. Sigara içilmiyor olması nedeniyle tanının gecikebildiğini belirtti.

Korunma için çevresel önlem şart

Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, hava kirliliğine maruziyeti azaltmak için kapalı alanların düzenli havalandırılması, yoğun trafikten kaçınılması, mutfak aspiratörlerinin etkin kullanılması ve radon ölçümlerinin yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi. Uzmanlar, sigara içmeyen bireylerin de akciğer kanseri riski açısından göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.