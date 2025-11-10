Son Mühür/Merve Turan- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde son üç ayda yaşanan yoğun deprem hareketliliği bölgeyi alarma geçirdi. AFAD verilerine göre, ilçede sadece üç aylık dönemde 15 binden fazla deprem kaydedildi. Türkiye genelinde yıllık ortalama deprem sayısı yaklaşık 25 bin olarak belirlenirken, Sındırgı’daki depremler bu ortalamanın yaklaşık yüzde 60’ını oluşturarak bölgedeki sismik aktivitenin olağan seviyenin çok üzerinde olduğunu gösterdi.

Son depremler ve büyüklükleri

Sındırgı’da geçtiğimiz günlerde peş peşe meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından hissedildi. AFAD açıklamasına göre, ilk deprem 01.06’da 4,5 büyüklüğünde gerçekleşti. İkinci deprem saat 05.48’de 4,5 büyüklüğünde, üçüncü sarsıntı ise saat 09.41’de 4,4 büyüklüğünde kaydedildi. Depremler yalnızca Sındırgı ile sınırlı kalmayıp çevre iller, İzmir ve İstanbul’da da hissedildi.

Yurttaşlar Marmara ve Ege’deki depremleri merak ediyor

Bölgede yaşanan sarsıntılar sonrası halk, Sındırgı’daki depremlerin Marmara, Bursa, Denizli ve Muğla gibi farklı bölgelerde olası depremleri tetikleyip tetiklemeyeceğini sorguladı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan açıklama

Depremlerle ilgili sosyal medyadan değerlendirme yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı’daki sarsıntıların diğer bölgelerde deprem riskini artırmayacağını belirtti. Ercan, açıklamasında şunları ifade etti:

"Sındırgı’daki depremler ne İzmir, ne kuzey Marmara, ne Bursa, ne Denizli, ne de Muğla’daki depremleri tetiklemez. Depremin odak noktasından yayılan sarsıntı dalgaları evlerinizi sallayabilir, ancak bu etkilenmek anlamına gelmez. Etkilenmek, yapının zarar görmesi veya yıkılması demektir. Sarsıntıyı duymanız normaldir, yaşamınızı olumsuz etkilemeden günlük hayatınıza devam edebilirsiniz."