Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’de doğal gaz kullanımında önemli bir artış sağlandığını açıkladı. 2002 yılında yalnızca 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısının, günümüzde 22 milyona ulaştığını belirten Bakan Bayraktar, bu gelişmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin tüm illerine doğal gaz ulaştırılacak” hedefinin bir sonucu olduğunu söyledi.

81 ilde doğal gaz mevcut

Bakan Bayraktar, yazılı açıklamasında, 2002 yılında doğal gazın yalnızca 5 il ve 57 yerleşim yerinde mevcut olduğunu hatırlatarak, inşa edilen 243 bin kilometrelik iletim ve dağıtım hattıyla doğal gazın 81 il, 950 yerleşim yeri ve 229 organize sanayi bölgesine ulaştırıldığını kaydetti.

2025’te abonelik artış

Türkiye genelinde doğal gaz çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bayraktar, sadece 2025 yılı içerisinde 15 bin 600 kilometrelik yeni doğal gaz iletim ve dağıtım hattı inşa ettiklerini açıkladı. Bu yatırımlarla, son bir yılda 51 yeni yerleşim yerine doğal gaz sağlandığını ve konut abonelerinin yaklaşık 1 milyon kişi arttığını söyledi.

Hedef: Türkiye nüfusunun yüzde 85’ine hizmet

Bakan Bayraktar, mevcut durumda Türkiye nüfusunun yüzde 85’inin doğal gaz kullanımına erişim sağladığını belirtti. Doğal gazın ulaştırıldığı yerleşim yeri sayısının 2025 sonunda 973’e çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.

Çevre ve konfor katkısı

Doğal gaz kullanımının sadece enerji ihtiyacını karşılamadığını, aynı zamanda yaşam konforunu artırdığını ve şehirlerde hava kalitesine olumlu etkisi olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Gerçekleştirilen doğal gaz dönüşümüyle yıllık 34 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçiliyor ve kükürt kaynaklı hava kirliliği engelleniyor” dedi.

Yerli doğal gazda hedef 16 milyon hane

Bakan, yerli doğal gazın ekonomiye kazandırılması çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti. Halihazırda 4 milyon hanenin yerli doğal gaz kullandığını belirten Bayraktar, 2028 yılına kadar bu sayıyı 16 milyona çıkararak dört kat artırmayı hedeflediklerini açıkladı.