Son Mühür- Verem Farkındalık ve Eğitim Haftası kapsamında Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ömer Doğan, verem hastalığına karşı toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, erken tanının hayati rolüne dikkat çekerek, belirtilerin asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Verem erken tanı ile tamamen iyileşebiliyor

Uzm. Dr. Ömer Doğan, veremin düzenli ve zamanında tedavi edildiğinde tamamen iyileşebilen bir hastalık olduğunu belirtti.

Ancak belirtilerin göz ardı edilmesi durumunda hastalığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Toplumda verem bilincinin artırılmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Doğan, özellikle risk grubundaki bireylerin belirtiler konusunda daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

2-3 haftadan uzun süren öksürük önemli bir işaret olabilir

Veremin en sık görülen belirtilerine değinen Doğan, şu uyarılarda bulundu:

İki-üç haftadan uzun süren geçmeyen öksürük,

Kanlı balgam,

Gece terlemesi,

Uzun süren ateş,

Sürekli halsizlik ve yorgunluk.

Bu şikayetleri yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir göğüs hastalıkları uzmanına ya da Verem Savaş Dispanserlerine başvurması gerektiğini belirten Doğan, belirtilerin veremin habercisi olabileceğini söyledi.

Tanı akciğer filmi ve balgam testi ile konuluyor

Verem tanısının genellikle akciğer grafisi ve balgam incelemesiyle konulduğunu aktaran Uzm. Dr. Ömer Doğan, gerekli görülen durumlarda ileri tetkiklerin de devreye alındığını ifade etti.

Erken dönemde yapılan tanının tedavi sürecini hem kolaylaştırdığını hem de başarı oranını önemli ölçüde artırdığını vurguladı.

Verem tedavisi Türkiye’de ücretsiz

Verem tedavisinin Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından tamamen ücretsiz olarak sunulduğuna dikkat çeken Doğan, düzenli tedaviyle hastalığın tamamen iyileşebildiğini söyledi.

Toplum sağlığının korunması açısından şikayetleri olan bireylerin gecikmeden sağlık kuruluşlarına başvurmasının hayati önem taşıdığını belirten Doğan, erken müdahalenin hem hastanın hem de çevresindekilerin sağlığını koruduğunu sözlerine ekledi.