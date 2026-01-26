Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, hakkında 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Araç uygulamasında şüpheli yakalandı

Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen yol kontrol ve uygulamaları sırasında bir araç durduruldu. Araçta bulunan M.K.B. isimli şahsın kimlik kontrolü yapıldı.

Birden fazla suçtan aranıyordu

Yapılan sorgulamada M.K.B.’nin; hükümlü ve tutuklunun kaçması, silahlı yağma ve çeşitli hırsızlık suçları başta olmak üzere birden fazla suçtan arandığı belirlendi. Şahıs hakkında toplamda 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Cezaevine teslim edildi

Gözaltına alınan M.K.B., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Denetimler kararlılıkla sürüyor

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.