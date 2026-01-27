Manisa’nın Yunusemre ilçesi, bugün öğle saatlerinde kan donduran bir kadın cinayetiyle sarsıldı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşinin yolunu kesen şahıs, sokak ortasında kurşun yağdırarak bir kadını hayattan kopardı. 7 çocuk annesi Pınar Karataş, boynuna isabet eden tek kurşunla olay yerinde can verirken, kaçmaya çalışan katil zanlısı polis ekiplerinin titiz takibiyle kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Silah sesleri mahalleyi sarstı

Olay, saat 11.15 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 41 yaşındaki Pınar Karataş, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı ve kendisine zarar vermemesi için hakkında yasal uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Hayrettin Karataş (41) ile sokak üzerinde karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma, Hayrettin Karataş’ın belindeki tabancayı çıkarmasıyla feci bir sonla noktalandı. Gözü dönmüş koca, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında namluyu eşine doğrultarak tetiğe bastı.

7 çocuk annesi hayatını kaybetti: Ekipler seferber oldu

Boynuna isabet eden mermiyle ağır yaralanan talihsiz kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların büyük korku ve panik içerisinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, 7 çocuk annesi olduğu öğrenilen Pınar Karataş’ın yaşamını yitirdiği saptandı. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Katil zanlısı koca 300 metre ileride yakalandı

Cinayetin ardından olay yerinden hızla uzaklaşan Hayrettin Karataş’ı yakalamak için Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahallede adeta abluka başlattı. Kaçış güzergahlarını kısa sürede kapatan güvenlik güçleri, cinayet şüphelisi kocayı suç aletiyle birlikte olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta gizlenmeye çalışırken yakalayarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Uzaklaştırma kararı ihlali ve süren soruşturma

Yaşanan bu korkunç olay, koruma ve uzaklaştırma kararlarının hayati önemini bir kez daha gündeme getirdi. Adli makamlarca verilen kararı hiçe sayarak eşini katleden Hayrettin Karataş’ın sorgusunun devam ettiği ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Polis ekiplerinin cinayetle ilgili yürüttüğü geniş kapsamlı tahkikat sürerken, mahalle sakinleri yaşanan şiddet olayına tepki gösterdi.