Manisa’da akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak yağış, kent merkezini etkisi altına alarak ciddi aksamalara ve sıra dışı olaylara yol açtı. Spil Dağı’ndan gelen kuvvetli akıntıların dere yataklarını taşırması sonucu bir otomobil sulara gömülürken, bir elektrikli araç şarj istasyonunda çıkan yangın panik yarattı.

Spil’den gelen sel suları otomobili dereye sürükledi

Şehir merkezinde aralıksız devam eden yağışlar, özellikle ana arterlerde geniş su birikintileri oluştururken ulaşımı durma noktasına getirdi. Kentin simgelerinden biri olan Çaybaşı Deresi, Spil Dağı eteklerinden inen debisi yüksek sel sularının etkisiyle aniden taştı. Taşkın sırasında dere kenarında park halinde olan bir otomobil, hırçınlaşan suların kuvvetine dayanamayarak yatağın içine sürüklendi. Çevredeki vatandaşların büyük bir endişeyle takip ettiği olayda, ihbar üzerine bölgeye gelen güvenlik güçleri olası yeni kazaları önlemek adına çevrede emniyet şeridi oluşturdu.

Şarj istasyonunda korkutan yangın: Kısa devre iddiası

Olumsuz hava koşullarının devam ettiği dakikalarda, şehrin bir noktasındaki şarj istasyonunda park halinde bulunan elektrikli bir otomobilde alevler yükselmeye başladı. Sağanağın etkisiyle şarj mekanizmasında meydana geldiği tahmin edilen kısa devre sonucu çıkan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin şiddetli yağmur altında yürüttüğü yoğun müdahale neticesinde alevler kontrol altına alındı. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, uzman ekipler yangının kesin çıkış nedenini saptamak için detaylı bir teknik inceleme başlattı.

Vatandaşın merhameti: Selden kurtarılan can

Doğal afetin yıkıcı etkileri sadece yerleşim yerlerini ve araçları değil, bölgedeki yaban hayatını da zor durumda bıraktı. Sel sularının hızıyla sürüklenen ve hayata tutunmaya çalışan bir kaplumbağayı fark eden Manisalılar, örnek bir duyarlılık sergiledi. Kendi imkanlarını kullanarak akıntıya müdahale eden vatandaşlar, kaplumbağayı boğulmaktan son anda kurtararak güvenli bir alana taşıdı. Bu anlar, afetin ortasında yaşanan duygusal bir kare olarak hafızalarda yer edindi.

MASKİ ve itfaiye ekiplerinden kesintisiz müdahale

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MASKİ Genel Müdürlüğü ve itfaiye birimleri, yağışın başladığı ilk dakikalardan itibaren tüm kaynaklarıyla sahaya indi. Su tahliyesi, tıkalı kanalların açılması ve kritik bölgelerdeki su seviyesinin kontrol altında tutulması için tam kadro çalışan ekipler, gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyor. Belediye yetkilileri, riskli noktalarda nöbetçi birimlerin teyakkuzda olduğunu belirterek, su taşkınlarının yarattığı olumsuz etkileri en aza indirmek için çalışmaların gece boyunca süreceğini duyurdu.

