Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen araç yangını paniğe neden oldu. Seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alevler bir anda yükseldi

Olay, Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi’nde saat 00.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Hayri K. yönetimindeki 03 UZ 192 plakalı otomobil ilerlediği sırada motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre sonra duman yerini alevlere bıraktı.

Sürücü son anda kurtuldu

Alevleri fark eden sürücü, büyük bir soğukkanlılıkla aracı yol kenarına çekti. Otomobilde bulunan iki yolcu ile birlikte hızla araçtan inen Hayri K., olası bir facianın önüne geçti. Ancak alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Ekipler hızla sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.

Otomobil hurdaya döndü

Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak hurda yığınına döndü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. İlk değerlendirmelere göre yangının motor kısmındaki teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.