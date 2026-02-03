Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kardeşten biri yaşamını yitirirken, diğeri yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında E-96 Devlet Karayolu üzerindeki Pekdemir Kavşağı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Salihli yönünden İzmir istikametine seyreden otomobil ile tali yoldan çıkan motosiklet çarpıştı.

M.Y. yönetimindeki 35 ADS 252 plakalı otomobil, Yedi Eylül yolu üzerinden Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi istikametine ilerleyen Tayfun Şevikyürek’in kullandığı 45 AGE 395 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Tayfun Şevikyürek ağır yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Bekir Şevikyürek hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kardeşler Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Tayfun Şevikyürek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.