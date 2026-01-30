Manisa genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından, olası afet risklerinin önüne geçmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Ortalama değerlerin üzerinde seyreden yağışlara karşı kent genelinde geniş çaplı bir çalışma yürütüldü.

600 personel, 150’den fazla araçla müdahale

Yağışların başladığı ilk andan itibaren ekip sayısını artıran belediye ve MASKİ, 600’ün üzerinde personel ile 150’den fazla araç ve iş makinesini sahaya yönlendirdi. Yağmur suyu ızgaralarının tıkanmaması ve su tahliyesinin sorunsuz sağlanması için kent genelinde koordineli temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Ağaç devrilmeleri ve su baskınlarına anında müdahale

Ekipler, sağanak nedeniyle yaşanabilecek ağaç devrilmeleri, su baskınları, taşkınlar ve ulaşımı olumsuz etkileyen risklere karşı hızlı şekilde müdahalede bulundu. Zor durumda kalan vatandaşların yardımına koşan ekipler, olumsuzlukların giderilmesi için gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Başkan Dutlulu: “Ciddi bir afetin önüne geçildi”

Çalışmaları yakından takip eden Besim Dutlulu, yağışların ardından DSİ kanalları ve bazı derelerde taşkınlar meydana geldiğini ancak ekiplerin zamanında müdahalesiyle olası bir afetin önüne geçildiğini söyledi.

Dutlulu, “Yağışların başladığı ilk andan itibaren 600’ün üzerinde personelimiz ve 150’den fazla araç ve iş makinemizle sahadaydık. Belediyemize ulaşan tüm hemşehrilerimizin taleplerine gece boyunca kesintisiz yanıt verdik. Manisa’mıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Kanalizasyon hatlarında yoğun temizlik çalışması

MASKİ ekipleri, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında akışı engelleyen çöp ve atıkları temizleyerek su baskını riskini en aza indirdi. Temizlik çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarlara da hızlı şekilde müdahale edildiği bildirildi.

Hasar tespiti yapılacak, mağduriyetler giderilecek

Yetkililer, yağış durumuna göre çalışmaların artarak devam edeceğini açıkladı. Vatandaşların olumsuzlukları MASKİ ALO 185, ALO 153 Çözüm Merkezi, belediyenin sosyal medya hesapları ve 444 99 45 WhatsApp hattı üzerinden bildirebileceği belirtildi.

Sağanak nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşların zararlarının ise yapılacak hasar tespit çalışmalarının ardından sağlanacak nakdi destekle karşılanacağı ifade edildi.