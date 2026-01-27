Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yönelik maddi desteğini artırarak sürdürdü. Bu yıl üç katına çıkarılan destek kapsamında, Manisa’daki 123 amatör spor kulübüne toplam 12 milyon 750 bin lira nakdi yardım sağlandı.

Destek töreni Tarık Almış Spor Salonu’nda yapıldı

Amatör spor kulüplerine yönelik destek töreni Tarık Almış Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başta olmak üzere belediye yöneticileri, amatör spor federasyonları temsilcileri, kulüp başkanları, yöneticiler ve sporcular katıldı.

“Gençleri spora teşvik etmek önceliğimiz”

Törende konuşan Başkan Besim Dutlulu, gençlerin sporla buluşmasının önemine dikkat çekerek, amatör sporların desteklenmesini belediyenin temel öncelikleri arasında gördüklerini ifade etti. Dutlulu, kısa süre önce amatör futbol kulüpleriyle bir araya geldiklerini hatırlatarak, verilen desteğin üç katına çıkarıldığını ve bu kapsamda 123 kulübe toplam 12 milyon 750 bin lira aktarılacağını söyledi.

Tüm branşlara destek mesajı

Türkiye’de sporun çoğu zaman yalnızca futbol üzerinden değerlendirildiğini vurgulayan Dutlulu, diğer branşlardaki amatör kulüplerin de unutulmadığını belirtti. Manisa’nın 17 ilçesinde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerine, branş ayrımı yapılmaksızın destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

“Spor sadece skor değil, ahlaktır”

Sporun yalnızca müsabaka ve başarıdan ibaret olmadığını söyleyen Başkan Dutlulu, genç sporculara centilmenlik, saygı ve kardeşlik vurgusu yaptı. Manisalı sporcuların hem sahadaki performanslarıyla hem de davranışlarıyla Türkiye’ye örnek olmaları gerektiğini belirten Dutlulu, sporun dostluk kazandırması gerektiğini ifade etti.

Manisa hedefini büyüttü: Spor şehri vizyonu

Manisa’yı her alanda olduğu gibi spor alanında da örnek bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Dutlulu, yeni spor salonları yatırımlarının süreceğini ve belediyenin kendi bünyesindeki sporcu sayısının da artırılacağını açıkladı. Amaçlarının, centilmenlik ruhunun ön planda olduğu bir spor şehri oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Federasyon ve kulüplerden teşekkür

Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, yapılan nakdi desteğin kent sporuna büyük katkı sunduğunu belirterek, belediyeye ve Başkan Dutlulu’ya teşekkür etti. Manisa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Salih Pektaş da amatör spor kulüplerinin Manisa’da büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, verilen desteklerin özellikle çocuklar ve gençler açısından çok değerli olduğunu ifade etti.

Plaket ve çek teslimiyle tören sona erdi

Konuşmaların ardından Başkan Besim Dutlulu’ya amatör spora verdiği katkılar nedeniyle plaket takdim edildi. Tören, kulüp başkanlarına nakdi yardım çeklerinin teslim edilmesiyle sona erdi.