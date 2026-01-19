Son Mühür- Uzay hava durumu izleme uygulamaları, saat 10.30 UTC itibarıyla Güneş kaynaklı güçlü bir S3 seviyesinde radyasyon fırtınası yaşandığını bildirdi.

Kutup bölgelerinde iletişim sorunu riski

Güneş protonlarındaki artış nedeniyle özellikle kutup bölgelerinde yüksek frekanslı (HF) radyo iletişiminde zayıflama yaşanabileceği ifade edildi.

Navigasyon ve görüntüleme sistemleri etkilenebilir

Uyarıda, söz konusu fırtınanın uydu tabanlı navigasyon sistemlerinde konumlama hatalarına yol açabileceği, bazı görüntüleme ve algılama sistemlerinde ise geçici bozulmaların görülebileceği kaydedildi.

Havacılık ve denizcilik İçin dikkat çağrısı

Yetkililer, havacılık ve denizcilik başta olmak üzere hassas iletişim ve navigasyon altyapılarını kullanan sistemlerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Etkiler kısa süreli olabilir

S3 düzeyindeki Güneş radyasyon fırtınaları orta şiddette olaylar arasında yer alıyor ve genellikle kısa süreli etkiler oluşturuyor.